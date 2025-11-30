लोकतेज WhatsApp channel
फिल्म 'तेरे इश्क में' ने रिलीज ने बॉक्स ऑफिस पर 31.63 करोड़ रुपये की कमाई की

नयी दिल्ली, 30 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिनेता धनुष और कृति सेनन अभिनीत फिल्म "तेरे इश्क में" ने देशभर की टिकट खिड़की पर अब तक 31.63 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म निर्माताओं ने शनिवार को यह जानकारी दी।

इस फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय ने किया है।

भूषण कुमार की टी-सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म का संगीत ए आर रहमान ने दिया है।

यह फिल्म शुक्रवार को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई।

निर्माताओं ने रविवार को सोशल मीडिया मंच पर देशभर की टिकट खिड़की पर फिल्म की कमाई के आंकड़े साझा किए।

पोस्ट में फिल्म का पोस्टर दिखाया गया है जिस पर फिल्म की कमाई के आंकड़े लिखे हैं।

फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 15.06 करोड़ रुपये की कमाई की और अगले दिन 16.57 करोड़ रुपये कमाए। अब तक फिल्म की कुल कमाई का आंकड़ा 31.63 करोड़ रुपये रहा।

कैप्शन में लिखा था, "तेरे इश्क में अब दुनिया भर के सिनेमाघरों में, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। अभी अपनी टिकट बुक करें।"

यह फिल्म गर्म खून वाले शंकर और एक शोध छात्रा मुक्ति की कहानी है, जो मानती है कि हिंसक पुरुषों को वश में किया जा सकता है। मुक्ति इसे साबित करने के लिए शंकर को अपने शोध कार्य में शामिल करती है।

