बावुमा की शानदार बल्लेबाजी, दक्षिण अफ्रीका के दो विकेट पर 156 रन

गुवाहाटी, 22 नवंबर (भाषा) भारत ने तीन गेंद के अंदर दक्षिण अफ्रीका के दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई लेकिन इसके बावजूद मेहमान टीम ने दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन शनिवार को यहां लंच तक दो विकेट पर 156 रन बनाए।

लंच के समय कप्तान तेम्बा बावुमा 36 और ट्रिस्टन स्टब्स 32 रन बनाकर खेल रहे थे। यह दोनों अभी तक तीसरे विकेट के लिए 74 रन जोड़ चुके हैं। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट लिया है।

बुमराह ने सुबह के सत्र के अंतिम ओवर की पांचवीं गेंद पर एडेन मारक्रम (38) को बोल्ड किया। बाएं हाथ के कलाई के गेंदबाज कुलदीप ने दूसरे सत्र के शुरू में ही दूसरे सलामी बल्लेबाज रियान रेकेलटन (35) को आउट करके दक्षिण अफ्रीका के खेमे में खलबली मचा दी थी।

लेकिन इसके बाद बावुमा और स्टब्स ने धैर्य से काम लिया और दूसरे सत्र में अपनी टीम को कोई और झटका नहीं लगने दिया। स्टब्स को लय हासिल करने में कुछ समय लगा लेकिन इसके बाद उन्होंने आत्मविश्वास से भरे शॉट खेले। उन्होंने कुलदीप की गेंद पर लांग आफ पर छक्का भी लगाया। दूसरी तरफ बावुमा ने किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाई और सहजता से रन बटोरे।

बुमराह को मारक्रम का विकेट पहले ही मिल जाता लेकिन केएल राहुल ने स्लिप में उनका आसान कैच छोड़ दिया था। मारक्रम तब छह रन पर खेल रहे थे। बुमराह ने हालांकि उन्हें इसका ज्यादा फायदा नहीं उठाने दिया। उनकी फुल लेंथ गेंद पर मारक्रम ने ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन गेंद ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी।

कुलदीप और वाशिंगटन सुंदर की कुछ गेंद को टर्न मिला लेकिन परिस्थितियां बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हैं जिससे बल्लेबाजों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई।

पिच से असमान उछाल का कोई संकेत नहीं मिल रहा है लेकिन बुमराह ने मूवमेंट हासिल करके कुछ अवसरों पर बल्लेबाजों को परेशान किया। मोहम्मद सिराज ने भी विशेष कर रेकेलटन को कुछ गेंद पर परेशान किया लेकिन भारतीय टीम में शामिल तीसरे तेज गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए।

भारत के नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल पा रहे हैं और इसलिए ऋषभ पंत को कप्तानी सौंपी गई है। वह भारत के 38वें टेस्ट कप्तान हैं।

भारत ने अपनी अंतिम एकादश में दो बदलाव किए हैं। गिल के स्थान पर साई सुदर्शन और अक्षर पटेल की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में लिया गया है।

दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 30 रन से जीत दर्ज करने वाली अपनी टीम में एक बदलाव करके कोर्बिन बॉस की जगह सेनुरन मुथुसामी को अपनी अंतिम एकादश में शामिल किया है।

