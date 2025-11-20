लोकतेज WhatsApp channel
Yamaha ने Overseas Traders के साथ मिलकर भारतीय रोज़वुड के टिकाऊ वन संरक्षण को बढ़ावा दिया

भारतीय रोज़वुड संरक्षण हेतु साझेदारी कर टिकाऊ सप्लाई चेन, शोध व पुनर्वनीकरण पहल को मजबूत किया

गुरुग्राम (हरियाणा) [भारत], 20 नवंबर: Yamaha Corporation और Overseas Traders, जो भारत में भारतीय रोज़वुड (Indian Rosewood) की प्रमुख लकड़ी सप्लाई करने वाली कंपनी है और दुनिया भर के गिटार निर्माताओं को यह लकड़ी उपलब्ध कराती है।

भारतीय रोज़वुड के संरक्षण और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त समझौते पर सहमति जताई है। यह समझौता नवंबर 2025 में हुआ है और भारत में रोज़वुड पेड़ों के टिकाऊ वन प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

इस साझेदारी के तहत Yamaha और Overseas Traders भारतीय रोज़वुड की एक टिकाऊ सप्लाई चेन विकसित करेंगे—यानी जंगल से लेकर तैयार वाद्ययंत्र तक की प्रक्रिया को जिम्मेदारी से प्रबंधित किया जाएगा। दोनों कंपनियाँ इस पेड़ की प्रजाति के संरक्षण के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में भी सहयोग करेंगी।

Yamaha के कई वाद्ययंत्र—पियानो, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और वुडविंड—मुख्य रूप से लकड़ी से बनते हैं। हाल के वर्षों में कुछ लकड़ी की किस्मों की उपलब्धता और गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ी है। इसी कारण Yamaha दुनिया भर में स्थानीय समुदायों, सरकारी संस्थानों और शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर “Otonomori (Forest of Sound)” परियोजना चला रही है, ताकि टिकाऊ और चक्रीय वन प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके।

भारतीय रोज़वुड दक्षिण भारत का एक कीमती और महत्वपूर्ण पेड़ है, जिसका उपयोग गिटार निर्माण में विशेष रूप से होता है। वर्ष 2022 से Yamaha कर्नाटक में रोज़वुड की सप्लाई चेन—जंगल प्रबंधन से लेकर लकड़ी की प्रोसेसिंग और प्राकृतिक वृद्धि—का अध्ययन कर रहा है। रोज़वुड मुख्य रूप से राज्य प्रबंधित जंगलों से मिलता है, लेकिन प्राकृतिक पुनर्जनन सीमित है, जिससे इसकी दीर्घकालिक उपलब्धता को खतरा है।

इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए Yamaha ने Overseas Traders के साथ मिलकर एक संयुक्त शोध परियोजना शुरू की है, जिसमें स्थानीय शोध संस्थानों और सरकारी विभागों का सहयोग शामिल होगा। इस परियोजना में पुनर्वनीकरण (reforestation) के प्रयोग, लकड़ी के प्रभावी उपयोग का मूल्यांकन और समुदाय-आधारित वन संरक्षण मॉडल बनाने पर काम किया जाएगा।

Yamaha के Otonomori प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर काज़ुशी नाकाई (Kazushi Nakai) ने कहा: “हम इस साझेदारी को लेकर बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि यह भारतीय रोज़वुड के टिकाऊ संरक्षण के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। एक स्थानीय कंपनी के साथ काम करने से हमें जंगल संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करने, वैज्ञानिक प्रमाण जुटाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिलेगी।”

Overseas Traders के मैनेजिंग पार्टनर अंकित योगी (Ankit Yogi) ने कहा: “हम, Overseas Traders—जो तीन पीढ़ियों से भारतीय रोज़वुड को संगीत वाद्ययंत्रों के लिए निर्यात कर रहे हैं—Yamaha Corporation के साथ इस साझेदारी पर गर्व महसूस करते हैं। इस सहयोग से हम भारत में रोज़वुड के संरक्षण को बढ़ावा देंगे और Yamaha की वैश्विक Otonomori पहल को और मजबूत करेंगे। यह साझेदारी कारीगरी और पर्यावरणीय जिम्मेदारी—दोनों को एक साथ जोड़ती है।”

Yamaha Corporation के बारे में 1887 में स्थापित Yamaha समूह संगीत वाद्ययंत्र और ऑडियो उत्पादों का वैश्विक अग्रणी निर्माता है। कंपनी 60 से अधिक देशों में सेवाएँ प्रदान करती है और गुणवत्ता, नवाचार तथा स्थिरता को प्राथमिकता देती है।

अधिक जानकारी: https://www.yamaha.com/en/
Overseas Traders के बारे में
Overseas Traders, हुबली (कर्नाटक) स्थित कंपनी है, जो भारतीय रोज़वुड की कटाई, प्रोसेसिंग, बिक्री और आयात-निर्यात में सक्रिय है। कंपनी दुनिया के प्रमुख गिटार निर्माताओं को रोज़वुड सप्लाई करती है।
अधिक जानकारी: https://overseas-traders.com/index.html
संपर्क:
युको नोगुची (Yuko Noguchi)
कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिविजन
https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=55&lcl=en_WW 
Tags:Yamaha, टिकाऊ वन संरक्षण, भारतीय रोज़वुड, पर्यावरण पहल, वैश्विक सहयोग, ज़िम्मेदार व्यापार

