टेनेको क्लीन एयर इंडिया का शेयर पहले दिन के कारोबार में 24 प्रतिशत चढ़ा

नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) टेनेको क्लीन एयर इंडिया का शेयर बुधवार को 397 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले लगभग 24 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

बीएसई में शेयर की शुरुआत 498 रुपये पर हुई, जो निर्गम मूल्य से 25.44 प्रतिशत का उछाल है। दिन के कारोबार के दौरान, यह 30.22 प्रतिशत बढ़कर 517 रुपये पर पहुंच गया। अंत में कंपनी का शेयर 23.72 प्रतिशत की बढ़त के साथ 491.20 रुपये पर बंद हुए।

एनएसई में, शेयर 27.20 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 505 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। अंत में यह 23.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 490.80 रुपये पर बंद हुआ।

कंपनी का बाजार मूल्यांकन 19,825.04 करोड़ रुपये रहा।

अमेरिकी कंपनी टेनेको समूह की इकाई टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को पिछले सप्ताह शुक्रवार को शेयर बिक्री के अंतिम दिन लगभग 59 गुना अभिदान मिला, जिसका मुख्य कारण संस्थागत खरीदारों की भारी मांग थी।

कंपनी का 3,600 करोड़ रुपये का आईपीओ पूरी तरह से प्रवर्तक टेनेको मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा बिक्री की पेशकश थी, जिसमें कोई नए शेयर जारी नहीं किए गए थे। कंपनी ने आईपीओ के लिए 378-397 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया था।

