लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

फिजिक्सवाला का शेयर 33 प्रतिशत की बढ़त के साथ बाजार में सूचीबद्ध

On
फिजिक्सवाला का शेयर 33 प्रतिशत की बढ़त के साथ बाजार में सूचीबद्ध

नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी फिजिक्सवाला का शेयर अपने निर्गम मूल्य 109 रुपये के मुकाबले करीब 33 प्रतिशत की बढ़त के साथ मंगलवार को बाजार में सूचीबद्ध हुआ।

बीएसई पर इसके शेयर ने निर्गम मूल्य से 31.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 143.10 रुपये पर शुरुआत की। बाद में यह 48.66 प्रतिशत चढ़कर 162.05 रुपये पर पहुंच गया।

एनएसई पर शेयर 145 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ जो निर्गम मूल्य से 33 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।

कंपनी का बाजार मूल्यांकन 43,453.03 करोड़ रुपये रहा।

यह बाजार में सूचीबद्ध होने वाली पहली शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है।

फिजिक्सवाला का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 3,100 करोड़ रुपये के नए शेयर और 380 करोड़ रुपये तक के शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन था। इसके लिए 103-109 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया गया था।

आईपीओ से हासिल राशि का इस्तेमाल कंपनी के विस्तार और विकास पहलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

फिजिक्सवाला...जेईई, एनईईटी, गेट और यूपीएससी पर केंद्रित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा तैयारी पाठ्यक्रम प्रदान करता है। साथ ही इसके ‘अपस्किलिंग’ कार्यक्रम भी मौजूद हैं जो ऑनलाइन मंचों (यूट्यूब, वेबसाइट और ऐप), प्रौद्योगिकी-सक्षम ऑफलाइन केंद्रों तथा ‘हाइब्रिड’ केंद्रों के माध्यम से मुहैया कराए जाते हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Business Stock Market

Related Posts

एडवैत एनर्जी ट्रांज़िशन्स का Q2 FY26 लाभ 163% बढ़ा; कंपनी ने विकास हेतु नेतृत्व मजबूत किया

एडवैत एनर्जी ट्रांज़िशन्स का Q2 FY26 लाभ 163% बढ़ा; कंपनी ने विकास हेतु नेतृत्व मजबूत किया

देश का निर्यात अक्टूबर में 11.8 प्रतिशत घटकर 34.38 अरब डॉलर पर, व्यापार घाटा 41.68 अरब डॉलर

देश का निर्यात अक्टूबर में 11.8 प्रतिशत घटकर 34.38 अरब डॉलर पर, व्यापार घाटा 41.68 अरब डॉलर

सरकार ने निर्यातकों के लिए 20,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी

सरकार ने निर्यातकों के लिए 20,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी

कपड़ा मंत्रालय की सचिव ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठकें कीं

कपड़ा मंत्रालय की सचिव ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठकें कीं