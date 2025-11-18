फिजिक्सवाला का शेयर 33 प्रतिशत की बढ़त के साथ बाजार में सूचीबद्ध

नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी फिजिक्सवाला का शेयर अपने निर्गम मूल्य 109 रुपये के मुकाबले करीब 33 प्रतिशत की बढ़त के साथ मंगलवार को बाजार में सूचीबद्ध हुआ।

बीएसई पर इसके शेयर ने निर्गम मूल्य से 31.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 143.10 रुपये पर शुरुआत की। बाद में यह 48.66 प्रतिशत चढ़कर 162.05 रुपये पर पहुंच गया।

एनएसई पर शेयर 145 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ जो निर्गम मूल्य से 33 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।

कंपनी का बाजार मूल्यांकन 43,453.03 करोड़ रुपये रहा।

यह बाजार में सूचीबद्ध होने वाली पहली शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है।

फिजिक्सवाला का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 3,100 करोड़ रुपये के नए शेयर और 380 करोड़ रुपये तक के शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन था। इसके लिए 103-109 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया गया था।

आईपीओ से हासिल राशि का इस्तेमाल कंपनी के विस्तार और विकास पहलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

फिजिक्सवाला...जेईई, एनईईटी, गेट और यूपीएससी पर केंद्रित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा तैयारी पाठ्यक्रम प्रदान करता है। साथ ही इसके ‘अपस्किलिंग’ कार्यक्रम भी मौजूद हैं जो ऑनलाइन मंचों (यूट्यूब, वेबसाइट और ऐप), प्रौद्योगिकी-सक्षम ऑफलाइन केंद्रों तथा ‘हाइब्रिड’ केंद्रों के माध्यम से मुहैया कराए जाते हैं।