लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
क्रिकेट

गिल टीम के साथ बुधवार को गुवाहाटी नहीं जाएंगे, दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध

On
गिल टीम के साथ बुधवार को गुवाहाटी नहीं जाएंगे, दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध

कोलकाता, 17 नवंबर (भाषा) भारतीय कप्तान शुभमन गिल का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध है। बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के सूत्रों ने पुष्टि की कि वह बुधवार को टीम के साथ गुवाहाटी नहीं जाएंगे।

टीम का मंगलवार को वैकल्पिक ट्रेनिंग सत्र होगा।

सूत्र ने पीटीआई से कहा, ‘‘उन्हें गर्दन में तेज दर्द है और हमें चोट के बारे में और विस्तार से बताने की अनुमति नहीं है। उन्हें गर्दन का कॉलर पहनना जारी रखना होगा।’’

सूत्र ने कहा, ‘‘उन्हें तीन-चार दिन आराम करने और हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। इस स्थिति में उन्हें गुवाहाटी जाने की सलाह नहीं दी गई है। लेकिन हम उनकी प्रगति पर नजर रख रहे हैं और मंगलवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी।’’

भारतीय टीम को शनिवार से शुरू हो रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए बुधवार को गुवाहाटी रवाना होना है।

मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि गिल की अब भी जांच की जा रही है और फिजियो तथा मेडिकल स्टाफ द्वारा एक और दौर का मूल्यांकन किया जाना है।

गिल की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम पहले टेस्ट की चौथी पारी में 124 रन का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही और 30 रन से हार गई।

गिल अगर बाहर हो जाते हैं तो भारत के पास बी साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल को खिलाने का विकल्प होगा।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: India Shubhman Gill Cricket

Related Posts

अपने ही स्पिन चक्रव्यूह में फंसा भारत, दक्षिण अफ्रीका की भारतीय धरती पर 15 साल में पहली जीत

अपने ही स्पिन चक्रव्यूह में फंसा भारत, दक्षिण अफ्रीका की भारतीय धरती पर 15 साल में पहली जीत

प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की

प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की

भारतीय महिला टीम को जल्द ही मिल सकता है विदेशी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच

भारतीय महिला टीम को जल्द ही मिल सकता है विदेशी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच

भारत ने नेट पर अभ्यास किया, पंत पूरी लय में

भारत ने नेट पर अभ्यास किया, पंत पूरी लय में