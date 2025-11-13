दिल्ली हमले के दोषियों को मिलने वाली सजा दुनिया को देगी संदेश :अमित शाह

नई दिल्ली, 13 नवंबर (वेब वार्ता)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए कार विस्फोट आतंकी हमले मामले में कड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस कार विस्फोट के ज़िम्मेदार सभी लोगों को कठोर सज़ा दिलाने का संकल्प ज़रूर पूरा होगा।

गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली कार विस्फोट के दोषियों को मिलने वाली सजा दुनिया को ये संदेश देगी कि भविष्य में कोई हमारे देश में फिर से ऐसा हमला करने के बारे में सोच भी न सके।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और इस लड़ाई का नेतृत्व करने में प्रधानमंत्री मोदी विश्व में सबसे आगे हैं।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी यह कायरतापूर्ण कामकिया है और जो लोग इसके पीछे हैं, उन सभी को कानून के सामने खड़ा कर सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए भारत सरकार और गृह मंत्रालय पूरी तरह से कटिबद्ध हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में मोतीभाई आर. चौधरी सागर सैनिक स्कूल (एमआरसीएसएसएस) और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने दिल्ली हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

गौरतलब है कि दिल्ली विस्फोट की आतंकी वारदात के बाद से गृहमंत्री अमित शाह लगातार कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने हमले के बाद से कई सुरक्षा बैठकें की हैं और एजेंसियों को स्पष्ट कहा है कि इस मामले में शामिल प्रत्येक दोषी को खोज कर निकाला जाये। मामले की जांच में एजेंसियां जुटी हैं।

शाह ने गुरुवार को भी खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सरकार की मंशा साफ़ कर दी। सागर ऑर्गेनिक प्लांट और मोतीभाई चौधरी सागर सैनिक स्कूल के उदघाटन अवसर पर शाह ने कहा कि माणसा के सभी नागरिको के लिए मोतीभाई काका एक आदर्श हैं।

मोतीभाई ने एक ऐसा आदर्श जीवन जिया जो पूरी तरह महात्मा गांधीजी के सिद्धांतो पर आधारित, प्रामाणिक और पारदर्शी रहा और अनेक लोगो के जीवन में इन सभी गुणो के प्रचार प्रसार करने वाला रहा। उन्होंने कहा कि उस समय के सभी लोगों ने गुजरात के पशुपालकों, किसानों और राज्य के गाँवो के लिए समृद्धि के द्वार खोलने का कार्य किया।

श्री शाह ने कहा कि आज अमूल पूरे विश्व में सहकारिता का एक नंबर का ब्रान्ड बना है और इसका मूल उस समय के सभी महानुभावों द्वारा रखी गई नींव है। अमित शाह ने कहा कि मोतीभाई चौधरी के नाम से शुरु हुआ सागर सैनिक स्कूल आने वाले दिनों में गुजरात के कई ज़िलों के बच्चों के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

11 एकड़ भूमि पर फैला यह स्कूल 50 करोड़ रुपये की लागत से बना है और इसमें स्मार्ट क्लास रुम, हॉस्टल, लायब्रेरी, कैन्टीन आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पीपीपी मॉडल पर देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया है और उनमें से एक मोतीभाई चौधरी सैनिक स्कूल निश्चित रुप से महेसाणा का गौरव बनेगा।