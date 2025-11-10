लोकतेज WhatsApp channel
दिल्ली विस्फोट: महाराष्ट्र में हाई अलर्ट, मुंबई में सुरक्षा कड़ी

मुंबई, 10 नवंबर (भाषा) नयी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में हुए विस्फोट के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई के लिए ‘एहतियाती अलर्ट’ जारी किया गया है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में जिला स्तर पर सभी यूनिट कमांडर और आयुक्तों को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।’’

अधिकारी ने बताया कि पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है और राज्य तथा मुंबई में अहम स्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में भीषण विस्फोट हुआ जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई तथा 24 लोग घायल हो गए।

