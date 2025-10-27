यूएई थल सेना के कमांडर भारत पहुंचे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) थल सेना के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मायुफ सईद अल हल्लामी भारत के दौरे पर हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करना और विशेष रूप से प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन के क्षेत्र में सहयोग के नये अवसरों की तलाश करना है।

रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

एक बयान में कहा गया है कि यूएई थल सेना के कमांडर 27 से 28 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाना और विशेष रूप से प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन के क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों को तलाशना है।

मंत्रालय ने कहा कि यह उच्च-स्तरीय यात्रा दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने और दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है।

महानिदेशक सूचना प्रणाली और सेना डिजाइन ब्यूरो ने मेजर जनरल अल हल्लामी को भारत की रक्षा क्षमताओं और भारतीय सेना के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) के रोडमैप के बारे में प्रस्तुति दी।

अधिकारियों ने बताया कि मेजर जनरल अल हल्लामी 28 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) का दौरा करेंगे और विभिन्न स्वदेशी हथियार एवं सैन्य साजो सामान की जानकारी प्राप्त करेंगे।

उन्होंने बताया कि कमांडर डीआरडीओ प्रमुख एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. समीर वी. कामत से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा, वह भारतीय रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा, ‘‘इस यात्रा से रक्षा संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा सैन्य जुड़ाव और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को नयी दिशा मिलेगी।’’