साइबर धोखाधड़ी के आरोप में गुजरात से दो लोग गिरफ्तार: दिल्ली पुलिस

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक महिला से सात लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी करने के मामले में कथित संलिप्तता को लेकर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान शोएबभाई मुल्तानी (24) और असलमभाई मुल्तानी (37) के रूप में हुई है। दोनों कथित तौर पर एक नेटवर्क का हिस्सा थे जो ठगी के लिए बैंक खातों की व्यवस्था करता था और कमीशन पर ठगी की गई रकम निकालता था।

पुलिस का कहना है कि शोएबभाई एक ट्रैक्टर कंपनी में सेल्समैन है और असलमभाई मुल्तानी (37) एक डेयरी फार्म चलाता है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘यह मामला तब प्रकाश में आया जब एक सरकारी अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी ने शिकायत की कि उन्हें 19 जुलाई को आई एक कॉल में दावा किया गया कि उनका नाम धनशोधन के एक मामले में आया है। फोनकर्ता ने खुद को अधिकारी बताते हुए उन्हें वीडियो निगरानी में रखा और धोखे से उनसे सात लाख रुपये एक बैंक खाते में अंतरित करवा लिए।’’

उनकी शिकायत के बाद, एक प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के दौरान, अधिकारियों को पता चला कि ठगी गई 30 प्रतिशत राशि झारखंड के एक खाते में और शेष 70 प्रतिशत गुजरात के एक खाते में भेजी गई थी।

अधिकारी ने कहा,‘‘सुरेंद्रनगर के एक बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपी चेक के जरिए पैसे निकालते हुए नजर आया। झारखंड और गुजरात में छापेमारी के दौरान ये गिरफ्तारियां हुईं। इस मामले में झारखंड के ही एक अन्य आरोपी जितेंद्र कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।’’

उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।