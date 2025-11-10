लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

फुजियामा पावर सिस्टम्स का आईपीओ 13 नवंबर को खुलेगा,मूल्य दायरा 216-228 रुपये प्रति शेयर

On
फुजियामा पावर सिस्टम्स का आईपीओ 13 नवंबर को खुलेगा,मूल्य दायरा 216-228 रुपये प्रति शेयर

नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) ‘रूफटॉप’ सौर उद्योग के लिए समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी फुजियामा पावर सिस्टम्स ने 828 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 13 नवंबर को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की सोमवार को जानकारी दी।

कंपनी बयान के अनुसार, आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 216 से 228 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ 13 नवंबर का खुलेगा और 17 नवंबर को संपन्न होगा। बड़े (एंकर) निवेशक 12 नवंबर को बोली लगा पाएंगे।

यह आईपीओ 600 करोड़ रुपये तक के नए शेयर और 10 लाख शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Initial Public Offering (IPO)

Related Posts

टेनेको क्लीन का आईपीओ 12 नवंबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 378-397 रुपये प्रति शेयर

टेनेको क्लीन का आईपीओ 12 नवंबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 378-397 रुपये प्रति शेयर

थिंक इन्वेस्टमेंट्स ने आईपीओ से पहले फिजिक्सवाला में 136 करोड़ रुपये का निवेश किया

थिंक इन्वेस्टमेंट्स ने आईपीओ से पहले फिजिक्सवाला में 136 करोड़ रुपये का निवेश किया

फिजिक्सवाला का 3,480 करोड़ रुपये का आईपीओ 11 नंवबर को खुलेगा

फिजिक्सवाला का 3,480 करोड़ रुपये का आईपीओ 11 नंवबर को खुलेगा

श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड कंपनी ने Rs 85 करोड़ के IPO की घोषणा की, 7 नवंबर तक चलेगी बीड

श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड कंपनी ने Rs 85 करोड़ के IPO की घोषणा की, 7 नवंबर तक चलेगी बीड