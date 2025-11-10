फुजियामा पावर सिस्टम्स का आईपीओ 13 नवंबर को खुलेगा,मूल्य दायरा 216-228 रुपये प्रति शेयर

नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) ‘रूफटॉप’ सौर उद्योग के लिए समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी फुजियामा पावर सिस्टम्स ने 828 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 13 नवंबर को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की सोमवार को जानकारी दी।

कंपनी बयान के अनुसार, आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 216 से 228 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ 13 नवंबर का खुलेगा और 17 नवंबर को संपन्न होगा। बड़े (एंकर) निवेशक 12 नवंबर को बोली लगा पाएंगे।

यह आईपीओ 600 करोड़ रुपये तक के नए शेयर और 10 लाख शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है।