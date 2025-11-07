टेनेको क्लीन का आईपीओ 12 नवंबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 378-397 रुपये प्रति शेयर

नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) अमेरिका स्थित टेनेको समूह की कंपनी टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड ने अपने 3,600 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए मूल्य दायरा 378-397 रुपये प्रति शेयर तय किया है।

कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा कि उसका आईपीओ अभिदान के लिए 12 नवंबर को खुलेगा और 14 नवंबर को संपन्न होगा। बड़े (एंकर) निवेशक 11 नवंबर को बोली लगा पाएंगे।

आईपीओ दस्तावेजों के अनुसार, यह पूरी तरह प्रवर्तक टेनेको मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड की बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित है। इसमें कोई नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए कंपनी को आईपीओ से कोई आय प्राप्त नहीं होगी तथा जुटाई गई सारी धनराशि सीधे विक्रयकर्ता शेयरधारक को जाएगी।

इस आईपीओ का मकसद केवल सूचीबद्ध होने से मिलने वाले लाभ हासिल करना है।