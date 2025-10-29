लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
क्रिकेट

सूर्यकुमार ने लय हासिल की लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ा

On
सूर्यकुमार ने लय हासिल की लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ा

कैनबरा, 29 अक्टूबर (भाषा) भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव कुछ शानदार शॉट के साथ लय में वापसी करते दिखे, लेकिन खराब मौसम और बारिश के कारण बुधवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच रद्द करना पड़ा।

बारिश के कारण 9.4 ओवर के खेल के बाद जब दूसरी बार खेल रोका गया तब सूर्यकुमार 24 गेंद में 39 रन बनाकर नाबाद थे। उन्होंने शानदार लय में चल रहे उपकप्तान शुभमन गिल (20 गेंदों पर नाबाद 37) के साथ दूसरे विकेट के लिए 35 गेंद में 62 रन की साझेदारी के साथ बड़े स्कोर की नींव तैयार कर दी थी।

भारत ने खेल रोको जाने से पहले एक विकेट पर 97 रन बना लिये थे।

भारतीय कप्तान ने कई आकर्षक शॉट लगाये लेकिन बारिश के कारण वह और गिल अर्धशतक पूरा करने से दूर रह गये।

इस साल 110 से कम स्ट्राइक रेट से महज 100 रन बनाने वाले सूर्यकुमार ने जोश हेजलवुड की गेंद को अपने चिर-परिचित अंदाज में स्क्वायर लेग के ऊपर से छह रनों के लिए भेज कर यह दिखाया कि वह लंबे समय तक इस प्रारूप के शीर्ष बल्लेबाज क्यों रहे हैं।

मनुका ओवल की पिच से गेंद को अच्छी उछाल रही थी और सूर्यकुमार ने इसका फायदा उठाते हुए नाथन एलिस के खिलाफ 10वें ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर चौका जड़ा और फिर तीसरी गेंद को दर्शकों के दर्शन कराये। इसके एक गेंद बाद ही हालांकि बारिश फिर से शुरू हो गयी और मैच को रोकना पड़ा।

गिल ने दूसरे छोर से आक्रमण और धैर्य का शानदार मिश्रण दिखाया। उन्होंने वामहस्त स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन के खिलाफ काऊ कॉर्नर (डीप मिडविकेट और लांग लेग के बीच में) पर दर्शनीय छक्का जड़ा। गिल ने इस छक्के के अलावा चार दिलकश चौके भी जड़े।

इससे पहले 4.4 ओवर के  बाद भी बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ा था। बारिश के पहले व्यवधान के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो  मैच को 18 ओवर प्रति टीम कर दिया गया था।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था जिसके बाद अभिषेक शर्मा (14 गेंद में 19 रन) ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई। एलिस ने हालांकि उन्हें खतरनाक होने से पहले ही चलता कर टीम को पहली सफलता दिलाई।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: India Australia Surya Kumar Yadav

Related Posts

रोहित, कोहली ने वापसी पर किया निराश, ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को सात विकेट से हराया

रोहित, कोहली ने वापसी पर किया निराश, ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को सात विकेट से हराया

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में प्रत्येक विकेट पांच विकेट लेने जैसा लगा: सिराज

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में प्रत्येक विकेट पांच विकेट लेने जैसा लगा: सिराज

ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पता चलेगा कि रोहित और कोहली 2027 विश्व कप तक खेल सकते हैं या नहीं: पोंटिंग

ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पता चलेगा कि रोहित और कोहली 2027 विश्व कप तक खेल सकते हैं या नहीं: पोंटिंग

भारत और ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय: सूर्यकुमार की फॉर्म पर रहेगी निगाह

भारत और ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय: सूर्यकुमार की फॉर्म पर रहेगी निगाह