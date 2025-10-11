लोकतेज WhatsApp channel
गुजरात

राष्ट्रपति मुर्मू ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा की

द्वारका (गुजरात), 11 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को गुजरात के द्वारका शहर में प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में पूजा-अर्चना की।

गुजरात यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन, मुर्मू जूनागढ़ से द्वारकाधीश मंदिर गईं। उनके साथ उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी थे।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने भारत के लोगों की खुशी, शांति और समृद्धि के लिए भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना की।

शाम को मुर्मू अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ के 71वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगी।

इससे पहले शुक्रवार को मुर्मू ने जूनागढ़ के गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर सफारी का लुत्फ उठाया और सासन में सिद्दी आदिवासी समुदाय के साथ बातचीत भी की।

