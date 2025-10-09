लोकतेज WhatsApp channel
अनुपम खेर ने तीन किरदारों का लुक किया शेयर, ‘अपनी काबिलियत का एहसास कराते रहना चाहिए’

मुंबई, 09 अक्टूबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गुरुवार को अपनी काबिलियत की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर तीन अलग-अलग किरदारों की तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में वे महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर और सरदार के किरदारों में नजर आ रहे हैं।

अनुपम ने तस्वीरों के साथ कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा को सराहा। उन्होंने लिखा, “तीन किरदार- एक कलाकार!! कभी-कभी खुद को और कुछ दूसरे लोगों को भी अपनी काबिलियत का एहसास कराते रहना चाहिए! अच्छा लगता है! जय हो!”

इस संदेश के जरिए उन्होंने न केवल अपनी कला को प्रदर्शित किया, बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रशंसक उनके इस पोस्ट पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं।

अनुपम खेर ने अपने लंबे करियर में कई फिल्मों में काम किया और कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें पद्मश्री व पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मान शामिल हैं। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं ‘सारांश’, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, ‘खोसला का घोसला’, और ‘हम आपके हैं कौन’।

सफल फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने हॉलीवुड में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया है, जिनमें ‘बेंड इट लाइक बेकहम’ और ‘सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक’ शामिल हैं। इसके अलावा, वे एक्टिंग स्कूल ‘एक्टर प्रिपेयर्स’ के संस्थापक भी हैं, जहां वे नए कलाकारों को तराशते हैं।

अनुपम खेर की आगामी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह ‘द इंडियन हाउस फिल्म’ में दिखने वाले हैं। इस फिल्म में एक्टर के अलावा निखिल सिद्धार्थ और सई मांजरेकर भी दिखेंगे।

अभी तक फिल्म का पोस्टर ही सामने आया है लेकिन फिल्म की रिलीज को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा, वह सूरज बड़जात्या की आगामी फिल्म में नजर आ सकते हैं।

