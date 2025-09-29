संजय लीला भंसाली ने मुझे सिनेमा के बारे में सब कुछ सिखाया है : रणबीर कपूर

मुंबई, 29 सितंबर (वेब वार्ता)। अभिनेता रणबीर कपूर का कहना है कि फ़िल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने उन्हें सिनेमा के बारे में सब कुछ सिखाया है और अभिनय की कला के बारे में वह कुछ जो भी जानते हैं उसका पूरा श्रेय भंसाली को जाता है।

रणबीर कपूर ने अपने अभिनय की शुरूआत 2007 में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘सांवरिया’ से की थी। और अब वह 18 साल बाद आगामी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ के लिए भंसाली के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 20 मार्च 2026 को रिलीज होगी। इसमें रणबीर कपूर अपनी पत्नी आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ नजर आएंगे।

अपने 43वें जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया मंच इन्स्टाग्राम पर लाइव आए रणबीर कपूर ने अपने सह-कलाकारों और निर्देशक के बारे में बात की। उन्होंने कहा, ‘‘लव एंड वॉर’ फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया है और इसमें मेरे पसंदीदा दो कलाकार विकी कौशल और मेरी पत्नी आलिया भट्ट हैं।’

रणबीर कपूर ने कहा, ‘‘इस फिल्म का निर्देशन उस व्यक्ति ने किया है जिसने मुझे सिनेमा के बारे में सबकुछ सिखाया है। मैं अभिनय के बारे में जो भी जानता हूं उसका पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है और वह तब भी गुरु थे। मैं उनके साथ 18 साल बाद काम कर रहा हूं तथा वह आज और भी बड़े गुरु हैं। मैं उनके साथ काम करके बहुत खुश हूं।’

इस फिल्म में कौशल पहली बार भंसाली के साथ काम कर रहे हैं। इसमें आलिया भट्ट और भंसाली फिर से एक साथ काम कर रहे हैं। आलिया ने 2022 में भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ में काम किया था। फिल्म में उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी की भूमिका निभाई, जो एक महिला माफिया डॉन थी और कमाठीपुरा में एक वेश्यालय चलाती थी।