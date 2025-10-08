इनफिनिटी इंफोवे की स्टॉक मार्केट में जबरदस्त एंट्री, पहले दिन ही निवेशकों का पैसा डबल

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाली कंपनी इनफिनिटी इंफोवे के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को गदगद कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 155 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे।

आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 90 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 294.50 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद हुई लिवाली के कारण थोड़ी ही देर में कंपनी के शेयर 309.20 रुपये के अपर सर्किट लेवल तक पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों का पैसा लगभग डबल हो गया।

इनफिनिटी इंफोवे का 24.42 करोड़ रुपये का आईपीओ 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जोरदार रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 277.24 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 157.14 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

वहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 548.99 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 303.35 गुना और एंप्लॉयीज के लिए रिजर्व पोर्शन 0.77 गुवना सब्सक्राइब हुए थे।

इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 15,75,200 नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने लिए नए आईटी इंफ्रा की खरीदारी करने, टेंडर्स की फंडिंग करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 94 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 3.47 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 4.19 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

इस दौरान कंपनी की आय 58 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 13.48 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई।

इस दौरान कंपनी पर कर्ज के बोझ में लगातार कमी आई। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिर में कंपनी का कर्ज 70 लाख रुपये था, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर में घट कर 48 लाख और वित्त वर्ष 2024-25 के आखिर में कंपनी का कर्ज कम होकर 23 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।