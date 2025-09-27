सूरत : गुजरात को मिली पहली 'अमृत भारत एक्सप्रेस', पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

सूरत : गुजरात की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन सूरत के उधना स्टेशन से ओडिशा के ब्रह्मपुर तक साप्ताहिक आधार पर चलाई जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उधना रेलवे स्टेशन से ट्रेन को रवाना किया।

130 से 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह ट्रेन लगभग 30 घंटे का सफर तय करेगी और आगामी 5 अक्टूबर से नियमित परिचालन में आ जाएगी। फिलहाल यह साप्ताहिक चलेगी, लेकिन दो महीने बाद इसे डेली करने की घोषणा की गई है।

अमृत भारत एक्सप्रेस को विशेष रूप से सामान्य वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। यह ट्रेन लगभग 30 घंटे में उधना से ब्रह्मपुर तक का सफर तय करेगी, जो हज़ारों ओडिशा परिवारों के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करती है।

किराया: इसका किराया अन्य ट्रेनों के जनरल कोच के समान, यानी ₹495 (जनरल) और ₹795 (स्लीपर) रखा गया है।

गति और तकनीक: यह 22 एलएचबी कोच और दोनों सिरों पर इंजन वाली ट्रेन है, जिसे बिना इंजन बदले 130 से 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलाया जा सकता है। इसमें ईपी ब्रेक लगाए गए हैं, जो कम दूरी में बिना झटके के ट्रेन को रोक सकते हैं।

सुविधाएं: ट्रेन में सीसीटीवी, चार्जिंग पॉइंट और बेहतर सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए दरवाज़े जैसी सभी आधुनिक सुविधाएँ मौजूद हैं।

यह ट्रेन गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के प्रमुख ज़िलों को जोड़ेगी। रेल मंत्री ने कहा कि इससे न केवल कनेक्टिविटी मज़बूत होगी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी।

सूरत में रहने वाले हज़ारों ओडिशा परिवार लंबे समय से सीधी ट्रेन की मांग कर रहे थे। त्योहारों और छुट्टियों में उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू होने से उनकी यात्रा आसान और सस्ती हो जाएगी।

रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि यह ट्रेन आम आदमी को आधुनिक, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएगी। वहीं, सी.आर. पाटिल ने अप-डाउन यात्रियों के लिए नई मेमू ट्रेन चलाने की भी मांग सार्वजनिक मंच से रखी।