वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट के लिये बुमराह भारतीय टीम में, नायर बाहर

दुबई, 25 सितंबर (भाषा ) भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिये भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है जबकि देवदत्त पडिक्कल ने खराब फॉर्म से जूझ रहे करूण नायर की जगह ली ।

कार्यभार प्रबंधन के कारण इंग्लैंड में पांच में से तीन ही टेस्ट खेल सके बुमराह ने दो अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू हो रही श्रृंखला के लिये खुद को उपलब्ध बताया है ।

रविंद्र जडेजा को शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम का उपकप्तान बनाया गया है । दूसरा मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जायेगा ।

चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने कहा,‘‘ बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों मैच खेलना चाहते हैं । हम उसके लिये सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं लेकिन टीम सर्वोपरि है । बड़े टूर्नामेंट आने वाले हैं तो हमें एहतियात बरतनी होगी ।’’

नियमित उपकप्तान ऋषभ पंत अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और चयन के लिये उपलब्ध नहीं है । इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के दौरान पंत के पैर में फ्रेक्चर हो गया था ।

अगरकर ने कहा ,‘‘ उम्मीद है कि वह नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला तक उपलब्ध हो जायेगा ।’’

विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और एन जगदीशन को टीम में रखा गया है ।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में दो टेस्ट कोलकाता और गुवाहाटी में 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच खेले जायेंगे । इसके बाद तीन वनडे और पांच टी20 मैच होंगे । दक्षिण अफ्रीका का दौरा 19 दिसंबर को आखिरी टी20 के साथ खत्म होगा ।

टीम :

शुभमन गिल (कप्तान ), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव ।