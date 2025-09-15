हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ हैं, यह जीत भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित: सूर्यकुमार

लोकतेज WhatsApp channel
दुबई, 14 सितंबर (भाषा) भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को एशिया कप में पाकिस्तान पर सात विकेट की शानदार जीत को देश के सशस्त्र बलों को समर्पित किया और कहा कि उनकी टीम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ है।

सूर्यकुमार ने यह टिप्पणी टूर्नामेंट में अपनी टीम की लगातार दूसरी जीत के बाद की।

पहलगाम में आतंकी हमले और सरहद पार आतंकवादी ठिकानो पर भारत के ‘आपरेशन सिंदूर’ के बाद पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ यह पहला क्रिकेट मैच था।

सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रसारक चैनल से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन मौका है मैं कहना चाहता हूं कि हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज की जीत अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया और आशा करते हैं कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिले, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और भी कारण देंगे। ’’

भारतीय टीम के खिलाड़ी मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते नहीं दिखे जैसा कि आमतौर पर टीमें किसी मुकाबले के बाद करती हैं। इससे पहले टॉस के समय भी दोनों कप्तानों सूर्यकुकार और पाकिस्तान के सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाये थे ।

पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा पुरस्कार समारोह के लिये भी नहीं आये । बाद में कोच माइक हेसन ने मीडिया से कहा कि मैच के बाद जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से वह नहीं आये हैं ।

सूर्यकुमार यादव ने साथ ही कहा कि यह जीत उनके जन्मदिन पर देशवासियों के लिए ‘रिटर्न गिफ्ट’ है।

सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘ यह जीत सुखद अहसास है और यह जीत मेरी तरफ से भारत को बेहतरीन ‘रिटर्न गिफ्ट’ है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अंत तक क्रीज पर बना रहूं और आज मैच समाप्त कर खुश हूं। ’’

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ खेलना भी किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी की तरह ही है। उन्होंने कहा, ‘‘हम हर विपक्षी टीम के लिए एक ही तरह की रणनीति के साथ आते हैं। कुछ महीने पहले टीम ने भारत ने कई स्पिनरों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और वहीं से इसकी शुरूआत हुई। मैं स्पिनरों का मुरीद हूं। ’’

सूर्यकुमार ने कहा कि छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाने से वह खुश हूं । उन्होंने कहा ,‘‘ मैं हमेशा अंत तक टिककर टीम को जीत दिलाना चाहता हूं । इसकी आज जरूरत थी और मुझे खुशी है कि मैं आखिर तक क्रीज पर रहा ।’’

कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को लगातार दूसरे मैच में ‘प्लेयर ऑफ़ द मैच’ चुना गया। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कुछ अलग नहीं किया। बस रणनीति पर अमल करने पर मेरा ध्यान था। मैं बस बल्लेबाज के हिसाब से गेंदबाजी कर रहा था। मुझे अब भी अप

