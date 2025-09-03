लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
विश्व

ट्रंप के अहंकार को भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: अमेरिकी सांसद

On
ट्रंप के अहंकार को भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: अमेरिकी सांसद

न्यूयॉर्क, दो सितंबर (भाषा) अमेरिका के एक सांसद और दो पूर्व शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाये कदम भारत के साथ साझेदारी को नष्ट कर रहे हैं।

उन्होंने आगाह किया कि अमेरिका के शीर्ष नेता के ‘‘अहंकार’’ को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ रणनीतिक संबंध को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

भारतीय मूल के अमेरिकी कांग्रेसी रो खन्ना ने कहा कि वह अमेरिका और भारत की साझेदारी को ‘नष्ट’ करने के लिए ट्रंप द्वारा किए जा रहे कार्यों से हक्के-बक्के हैं।

रो खन्ना ‘यूएस-इंडिया कॉकस’ के सह-अध्यक्ष भी हैं।

खन्ना ने ट्रंप पर अमेरिका-भारत गठबंधन को मजबूत करने के लिए 30 वर्षों के कार्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया, जिसमें रूस से तेल की खरीद पर 25 फीसदी सहित भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसदी ‘टैरिफ’ लगाना शामिल है।

खन्ना ने कहा कि ट्रंप की नीतियां ‘‘भारत को चीन और रूस के नजदीक ले जा रही हैं’’, जो अमेरिका के लिए एक रणनीतिक झटका है।

खन्ना ने कहा कि भारत पर लगाए गए ‘टैरिफ’ ब्राजील को छोड़कर किसी भी अन्य देश की तुलना में ज्यादा हैं यहां तक की रूसी ऊर्जा के सबसे बड़ा खरीदार चीन पर लगाए गए ‘टैरिफ’ से भी अधिक।

उन्होंने कहा, “इससे अमेरिका में भारत का चमड़ा व कपड़ा निर्यात प्रभावित हो रहा है और यह अमेरिकी निर्माताओं व भारत में हमारे निर्यात को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यह भारत को चीन और रूस के करीब ले जा रहा है।”

खन्ना ने इस मुद्दे की मूल वजह बताते हुए कहा कि कारण ‘‘बहुत छोटा’’ है। खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने से इनकार कर दिया जबकि पाकिस्तान ने ऐसा किया, जिससे दोनों देशों (भारत-अमेरिका) के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: India USA

Related Posts

हॉकी एशिया कप: जापान से निपटने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा भारत को

हॉकी एशिया कप: जापान से निपटने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा भारत को

ट्रंप के अहंकार को भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: अमेरिकी सांसद

ट्रंप के अहंकार को भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: अमेरिकी सांसद

‘मौजूदा साझेदारियों को और गहरा करने का अवसर’, जापान आगमन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी

‘मौजूदा साझेदारियों को और गहरा करने का अवसर’, जापान आगमन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी

अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की योजना का विवरण देते हुए मसौदा नोटिस जारी किया

अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की योजना का विवरण देते हुए मसौदा नोटिस जारी किया