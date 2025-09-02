लोकतेज WhatsApp channel
भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर पैट कमिंस

मेलबर्न, 02 सितंबर (वेब वार्ता)। पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि एशेज से पहले पैट कमिंस के पूरी तरह से फिट होने के लिए उनके रिहैबिलिटेशन का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जा रहा है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान में कहा, “कमिंस को भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए नहीं चुना जाएगा। वह रिहैब जारी रखेंगे और एशेज की तैयारी के तहत गेंदबाजी में वापसी करेंगे।” इस जुलाई में पैट कमिंस आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में नजर आए थे। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था। इस सीरीज में उनका गेंदबाजी कार्यभार काफी कम हो गया था।

इसके बाद पैट कमिंस वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबलों से बाहर रहे।

मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा, “वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद से ही पैट कमिंस के लिए आराम का प्लान बनाया गया था। कमिंस ने बताया कि उन्हें लगातार पीठ में हल्का दर्द महसूस हो रहा है। स्कैन में पता चला कि कमर की हड्डी में थोड़ा स्ट्रेस है।”

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि पैट कमिंस का फोकस हमेशा से एशेज सीरीज की तैयारी ही रहा है और आगे भी वही रहेगा। इसमें सिर्फ थोड़ा और रिहैब शामिल करना जरूरी है। जहां तक एशेज की योजना की बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा बदलाव होगा। अब भी लगता है कि पैट कमिंस के पास पर्याप्त समय है। पूरी उम्मीद है कि वह पहले टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे।”

ऑस्ट्रेलियाई टीम 1 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलनी है, जिसमें तीन वनडे और पांच टी20 मैच शामिल होंगे।

