क्रिकेट

महिला वनडे विश्व कप के बेंगलुरु में होने वाले मैच नवी मुंबई में होंगे

महिला वनडे विश्व कप के बेंगलुरु में होने वाले मैच नवी मुंबई में होंगे

नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अगले महीने होने वाले महिला एकदिवसीय विश्व कप के लिए पांच स्थानों में से एक के रूप में मुंबई को बेंगलुरु की जगह लिया गया है।

टूर्नामेंट 30 सितंबर से शुरू होगा जिसमें नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्टेडियम में तीन लीग मैच, एक सेमीफाइनल और संभवतः फाइनल सहित पांच मैच आयोजित किए जाएंगे। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की अनुपलब्धता के कारण स्टेडियम में यह बदलाव आवश्यक हो गया था।

आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने कहा, ‘‘हालांकि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हमें कार्यक्रम में बदलाव करते एक स्थान बदलना पड़ा, लेकिन अब हमें खुशी है कि हमारे पास पांच विश्वस्तरीय स्थान हैं, जहां महिला क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ मैच देखने को मिलेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मंच तैयार है और मुझे विश्वास है कि यह टूर्नामेंट कल्पनाओं को नए पंख लगाएगा और प्रशंसकों की नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा।‘‘

आठ टीमों के इस टूर्नामेंट के अन्य स्थानों में गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और कोलंबो शामिल हैं।

आईसीसी में हालांकि स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं किया, लेकिन पूरी संभावना है कि यह परिवर्तन कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा मेजबानी के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल करने में असमर्थता के कारण किया गया।

इस साल की शुरुआत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल में जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ की जांच के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़ी प्रतियोगिताओं की मेज़बानी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

