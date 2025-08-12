लोकतेज WhatsApp channel
खेल

डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंच सकती है भारतीय टीम : आकाश चोपड़ा

मुंबई, 12 अगस्त (वेब वार्ता)। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है भारतीय टीम 2027 में खेले जाने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल में पहुंच सकती है।

चोपड़ा के अनुसार शुभमन गिल की कप्तानी में हाल में जिस प्रकार युवा टीम ने प्रदर्शन किया है उससे भी टीम की उम्मीदें बढ़ी हैं पर वह भी बदलाव के दौर से गुजर रही है और ऐसे में उसे परिणाम अच्छे नहीं होने पर भी समर्थन की जरुरत रहेगी।

भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुई 5 मैच की टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की थी। ये डब्ल्यूटीसी टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की भारत की पहली सीरीज थी।

भारत को इसके बाद दो और टेस्ट सीरीज विदेशी धरती पर खेलनी है, वहीं तीन सीरीज घर पर खेलनी होगी। इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि भारत के डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को लेकर बहुत अधिक आशावादी भी नहीं हो सकते हैं पर टीम एक मजबूत दावेदार रहेगी।

आकाश चोपड़ा ने कहा, भारतीय टीम को घरेलू सीरीज ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका से खेलनी है। मेरा मानना कि शुभमन की टीम ये तीनों सीरीज जीतेगी हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हम भी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं।उन्होंने आगे कहा, हमारी एक विदेशी सीरीज श्रीलंका के खिलाफ भी है।

मुझे उम्मीद है कि हम वहां बड़ी जीत के साथ ही काफी अंक हासिल करेंगे। वहीं न्यूजीलैंड से मुकाबला कठिन रहेगा है। मुझे लगता है कि हम ठीक रहेंगे। हम एक बार फिर दौड़ में होंगे। हम शीर्ष तीन या चार में होंगे। इसका कारण है कि हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं इसलिए ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि टीम फाइनल में पहुंचेगी।

