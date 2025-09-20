लोकतेज WhatsApp channel
एच1बी वीजा पर नये प्रतिबंधों से मानवीय समस्याएं पैदा होने की संभावना: विदेश मंत्रालय

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) भारत ने शनिवार को कहा कि एच1बी वीजा पर ट्रंप प्रशासन के नये प्रतिबंधों से मानवीय समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है और उम्मीद जताई कि अमेरिकी अधिकारी इन ‘‘व्यवधानों’’ का उपयुक्त तरीके से समाधान करेंगे।

भारत की यह प्रतिक्रिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा के लिए 1,00,000 अमेरिकी डॉलर (88 लाख रुपये) वार्षिक शुल्क लगाये जाने संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों बाद आई है।

ट्रंप प्रशासन के इस कदम से अमेरिका में भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका के इस कदम से परिवारों को होने वाली समस्याओं के कारण मानवीय संकट पैदा हो सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इन व्यवधानों का उपयुक्त समाधान करेंगे।’’

जायसवाल ने कहा कि इस कदम के ‘‘समग्र प्रभावों’’ का अध्ययन सभी संबंधित पक्षों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारतीय उद्योग जगत भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका, दोनों के उद्योगों की ‘‘नवाचार और रचनात्मकता में हिस्सेदारी है और उनसे आगे के सर्वोत्तम मार्ग पर परामर्श की उम्मीद की जा सकती है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कुशल प्रतिभाओं के आने-जाने एवं आदान-प्रदान ने अमेरिका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और धन सृजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है।’’

जायसवाल ने कहा, ‘‘इसलिए नीति निर्माता हालिया कदमों का मूल्यांकन पारस्परिक लाभों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिसमें दोनों देशों के लोगों की जनता के स्तर पर मजबूत संबंध भी शामिल हैं।’’

