सिंगापुर के खिलाफ भारत पर होगा दबाव, झिंगन मैच के लिये उपलब्ध : जमील

बेंगलुरू, 19 सितंबर (भाषा) भारतीय फुटबॉल टीम के कोच खालिद जमील ने शुक्रवार को कहा कि सिंगापुर के खिलाफ अगले महीने एएफसी एशियाई क्वालीफायर में अनुभवी डिफेंडर संदेश झिंगन खेलेंगे ।

झिंगन को ताजिकिस्तान में हाल ही में हुए काफा नेशंस कप के दौरान लगी चोट के बाद गले की हड्डी की सर्जरी करानी पड़ी थी और अब फिट होने की राह पर है ।

भारत का सामना सिंगापुर से नौ अक्टूबर को कालांग में होगा । इसके बाद रिटर्न मैच गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर खेला जायेगा ।

जमील ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ झिंगन इन मैचों के लिये उपलब्ध होगा ।’’

जमील ने कहा ,‘‘ भारतीय टीम ने एशियाई कप क्वालीफायर में अच्छा प्रदर्शन किया है । मुझे यकीन है कि यह सिंगापुर के खिलाफ अच्छा खेलेगी । हम पर दबाव रहेगा लेकिन मैं दबाव के बिना काम नहीं कर सकता । यह कठिन मैच है और हमें अच्छी तैयारी करनी होगी ।’’