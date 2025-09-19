लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
खेल

सिंगापुर के खिलाफ भारत पर होगा दबाव, झिंगन मैच के लिये उपलब्ध : जमील

On
सिंगापुर के खिलाफ भारत पर होगा दबाव, झिंगन मैच के लिये उपलब्ध : जमील

बेंगलुरू, 19 सितंबर (भाषा) भारतीय फुटबॉल टीम के कोच खालिद जमील ने शुक्रवार को कहा कि सिंगापुर के खिलाफ अगले महीने एएफसी एशियाई क्वालीफायर में अनुभवी डिफेंडर संदेश झिंगन खेलेंगे ।

झिंगन को ताजिकिस्तान में हाल ही में हुए काफा नेशंस कप के दौरान लगी चोट के बाद गले की हड्डी की सर्जरी करानी पड़ी थी और अब फिट होने की राह पर है ।

भारत का सामना सिंगापुर से नौ अक्टूबर को कालांग में होगा । इसके बाद रिटर्न मैच गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर खेला जायेगा ।

जमील ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ झिंगन इन मैचों के लिये उपलब्ध होगा ।’’

जमील ने कहा ,‘‘ भारतीय टीम ने एशियाई कप क्वालीफायर में अच्छा प्रदर्शन किया है । मुझे यकीन है कि यह सिंगापुर के खिलाफ अच्छा खेलेगी । हम पर दबाव रहेगा लेकिन मैं दबाव के बिना काम नहीं कर सकता । यह कठिन मैच है और हमें अच्छी तैयारी करनी होगी ।’’

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: India Singapore Football

Related Posts

भारत का महिला एशिया कप हॉकी में शानदार आगाज, थाईलैंड को 11-0 से हराया

भारत का महिला एशिया कप हॉकी में शानदार आगाज, थाईलैंड को 11-0 से हराया

भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में ट्रंप की सकारात्मक राय का समर्थन करता हूं : प्रधानमंत्री मोदी

भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में ट्रंप की सकारात्मक राय का समर्थन करता हूं : प्रधानमंत्री मोदी

लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है: ट्रंप

लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है: ट्रंप

भारत . पाक एशिया कप मुकाबला : मैदान पर आक्रामकता नहीं छोड़ेंगे सूर्य और सलमान

भारत . पाक एशिया कप मुकाबला : मैदान पर आक्रामकता नहीं छोड़ेंगे सूर्य और सलमान