भारत, इजराइल इस सप्ताह कर सकते हैं द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर

जेरुशलम, सात सितंबर (भाषा) भारत और इजराइल एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इजराइल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच की इस सप्ताह होने वाली भारत यात्रा के दौरान यह समझौता हो सकता है।

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की नींव रखी जाएगी।

स्मोट्रिच इस सप्ताह 8-10 सितंबर के बीच तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वह भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे।

इसके अलावा, इजराइली वित्त मंत्री मुंबई और गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का भी दौरा करेंगे।

सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से भारत के साथ इजराइल के आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत करना और द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) सहित कुछ प्रमुख समझौतों के लिए साझा आधार तैयार करना है।''

उन्होंने कहा, ''दोनों देश द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के मसौदे पर बातचीत पूरी कर चुके हैं। उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस यात्रा के दौरान बीआईटी पर हस्ताक्षर करेंगे।''

बीआईटी से दोनों देशों के निवेशकों को उचित सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। यह मध्यस्थता के जरिये विवाद निपटान के लिए एक स्वतंत्र मंच देगा।

इजराइल ने 2000 से अब तक 15 से अधिक देशों के साथ बीआईटी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।