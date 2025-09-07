लॉबिंग के लिए भारत की ओर से रखी गई फर्म के प्रमुख ने ट्रंप से मुलाकात की

लोकतेज WhatsApp channel
वाशिंगटन, सात सितंबर (भाषा) व्यापार और टैरिफ (शुल्क) पर वाशिंगटन की नीति को लेकर भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में आए तनाव की पृष्ठभूमि में, राजनीतिक लॉबिस्ट जेसन मिलर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के कुछ अधिकारियों से मुलाकात की है।

मिलर एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसी के प्रमुख हैं। भारतीय दूतावास ने अप्रैल में एक साल के लिए इसकी सेवा ली है और इसके लिए कथित तौर पर 18 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया जाना तय हुआ था।

मिलर ने ट्रंप और अन्य अधिकारियों के साथ अपनी मुलाकात का उद्देश्य तो नहीं बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रंप के साथ वाली एक तस्वीर सहित कई तस्वीरें पोस्ट कीं।

उन्होंने पोस्ट किया, ‘‘वाशिंगटन में बहुत ही शानदार सप्ताह रहा, जहां बहुत सारे दोस्त शहर में थे, और सबसे बढ़िया बात यह रही कि हमें यहां रुकने और अपने राष्ट्रपति को काम करते हुए देखने का अवसर मिला!’’

ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना करके कुल 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद, नयी दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में खटास आ गई है। भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को ‘‘अनुचित, और अविवेकपूर्ण’’ बताया है।

हालांकि, संबंधों में आए तनाव दूर करने के प्रयासों के संकेत उस वक्त मिले जब राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को भारत-अमेरिका संबंधों को ‘‘विशेष’’ बताया और कहा कि वह हमेशा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘‘मित्र’’ रहेंगे।

