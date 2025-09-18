ट्रंप का दूसरा ब्रिटेन दौरा, किंग चार्ल्स ने किया शाही भोज का आयाेजन

लंदन, 18 सितंबर (वेब वार्ता)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी तथा अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप इस समय ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। मंगलवार शाम को किंग चार्ल्स तृतीय के निमंत्रण पर ब्रिटेन की दूसरी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा ट्रंप और मेलानिया पहुंचे।

इस खास मौके पर किंग चार्ल्स तृतीय ने विंडसर कैसल में भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत और सम्मान में विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस खास स्वागत और सम्मान को देखकर ट्रंप काफी खुश हुए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो इसे अपने जीवन के सर्वोच्च सम्मानों में से एक करार दिया।

स्टैनस्टेड हवाई अड्डे पर एअर फोर्स वन लैंड हुआ। इसके बाद ब्रिटेन में अमेरिकी राजदूत वॉरेन स्टीफंस और किंग्स लॉर्ड-इन-वेटिंग विस्काउंट हेनरी हूड ने राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत किया।

वहीं, बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को विंडसर कैसल में एक भव्य शाही राजकीय भोज दिया गया। इस भव्य समारोह में कुल 160 अतिथियों के बीच राजा चार्ल्स तृतीय ने शांति की खोज के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की प्रशंसा की।

ब्रिटेन में हुए स्वागत और ट्रंप के लिए आयोजित खास समारोह ने ट्रंप का दिल जीता। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन की इस यात्रा को जीवन के सर्वोच्च सम्मानों में से एक बताया। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिका और ब्रिटेन के संबंधों को एक ही राग में दो सुर बताया और कहा कि प्रत्येक अपने आप में सुंदर है। ट्रंप ने कहा कि इन्हें एक साथ बजाया जाना चाहिए।

इस बीच ट्रंप के ब्रिटेन दौरे के दौरान हजारों लोगों ने बुधवार को लंदन में मार्च निकालकर विरोध किया। वहीं, विंडसर कैसल के बाहर एक छोटी भीड़ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

बताया जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत से पहले 'ट्रंप नॉट वेलकम' नामक विरोध प्रदर्शन सेंट्रल लंदन में आयोजित किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में एमनेस्टी इंटरनेशनल, अबार्शन राइट्स जैसे महिला संगठन और फलस्तीन समर्थक कार्यकर्ता शामिल थे।