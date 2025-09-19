लोकतेज WhatsApp channel
क्रिकेट

श्रीलंका की निगाह विजय अभियान जारी रखने पर, पलटवार करना चाहेगा बांग्लादेश

दुबई, 19 सितंबर (भाषा) ग्रुप शरण में अपनी सभी मैच जीत कर उत्साह से भरी श्रीलंका की टीम बांग्लादेश के खिलाफ शनिवार को यहां होने वाले एशिया कप सुपर 4 के मैच में अपना विजय अभियान जारी रखने की कोशिश करेगी।

चरिथ असलांका के कुशल नेतृत्व में, श्रीलंकाई टीम ग्रुप बी में तीन मैचों में जीत के साथ शीर्ष पर रही। बांग्लादेश ने दूसरे स्थान पर रहकर अगले दौर में प्रवेश किया।

श्रीलंका ने बांग्लादेश को छह विकेट से पराजित किया और फिर उसके बाद हांगकांग और अफगानिस्तान को क्रमशः चार और छह विकेट से हराया।

श्रीलंका की बल्लेबाजी का हालांकि अचानक पतन हो जाता है जैसा कि हांगकांग के खिलाफ हुआ था जब पथुम निसांका के अर्धशतक के बाद वह एक समय हार के कगार पर पहुंच गया था।

श्रीलंका के लिए कमजोर मध्यक्रम मुख्य चिंता का विषय है। निसांका ने श्रीलंका के लिए बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने तीन मैचों में दो अर्द्धशतकों सहित 124 रन बनाए है। श्रीलंका को उनसे फिर से अच्छी शुरुआत की दरकार होगी।

पहले दो मैच में असफल रहने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने अफगानिस्तान के खिलाफ 52 गेंदों पर 74 रन की आक्रामक पारी खेली, जिससे श्रीलंकाई टीम काफी खुश होगी।

बाएं हाथ के बल्लेबाज कामिल मिशारा भी अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन श्रीलंका को मध्यक्रम में कप्तान असलांका, कुसल परेरा और दासुन शनाका से उपयोगी योगदान की उम्मीद होगी।

तीनों ग्रुप मैचों में श्रीलंका ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया और उम्मीद है कि शनिवार को यदि श्रीलंकाई टीम टॉस जीतती है तो वह यही क्रम जारी रखेगी।

बल्लेबाजी के अलावा श्रीलंकाई टीम ने गेंदबाजी और फील्डिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया है।

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा पांच विकेट लेकर टूर्नामेंट में अब तक चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। दुष्मंथा चमीरा भी नई गेंद से विकेट लेने वालों में शामिल हैं।

वानिंदु हसरंगा, असलांका और दासुन शनाका ने बीच के ओवरों में शिकंजा कसा है। लेकिन श्रीलंका को ऑलराउंडर दुनीथ वेल्लालगे की कमी खलेगी, क्योंकि वह अपने पिता सुरंगा के निधन के बाद स्वदेश लौट गए हैं।

जहां तक बांग्लादेश का सवाल है तो वह सुपर 4 में श्रीलंका के रहमोकरम पर पहुंचा है। अगर गुरुवार को श्रीलंका अफ़ग़ानिस्तान से हार जाता, तो बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो जाता।

बांग्लादेश ने टूर्नामेंट की शुरुआत हांगकांग पर सात विकेट की आसान जीत के साथ की, लेकिन श्रीलंका से छह विकेट से हार गया। अफ़ग़ानिस्तान पर आठ रन की जीत के साथ उसने अपने अभियान को फिर से पटरी पर ला दिया।

बांग्लादेश को तीनों विभाग में अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। उसके लिए बल्लेबाजी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अगर बांग्लादेश को जीत हासिल करनी है तो कप्तान लिटन दास, सैफ हसन, तन्ज़िद हसन और तौहीद हृदॉय जैसे खिलाड़ियों को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

टीम इस प्रकार हैं:

श्रीलंका: चरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना।

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान, विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन।

मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा।

Tags: Bangladesh Srilanka Cricket

