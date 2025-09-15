एलएंडटी को बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मिला ऑर्डर

नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है।

एलएंडटी ने सोमवार को बयान में कहा कि उसकी परिवहन अवसंरचना इकाई ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लि. (एनएचएसआरसीएल) से मुंबई-अहमदाबाद ‘हाई स्पीड रेल’ गलियारे के लिए 156 रूट किमी (आरकेएम) हाई-स्पीड बैलस्टलेस ट्रैक (पैकेज टी1) के निर्माण का ऑर्डर हासिल किया है।

एल एंड टी के लिए मुंबई-अहमदाबाद ‘हाई स्पीड रेल’ गलियारे में ट्रैक-कार्य पैकेज में यह दूसरा अनुबंध है। एलएंडटी ने कहा कि अप्रैल, 2022 में, एनएचएसआरसीएल ने वडोदरा शहर के दक्षिण से साबरमती डिपो तक पैकेज टी3 (116 किमी) का अनुबंध हासिल किया था और परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है।

कंपनी ने कहा कि इस नवीनतम ऑर्डर के साथ, अब वह एमएएचएसआर में 50 प्रतिशत से अधिक ट्रैक-कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

ट्रैक-कार्यों के लिए जापानी शिंकानसेन जे स्लैब ट्रैक तकनीक को अपनाया जा रहा है, जिससे 320 किमी प्रति घंटे तक की गति, बेहतर सवारी गुणवत्ता और रखरखाव संभव हो सकेगा।