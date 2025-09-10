आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय पुरुष एयर पिस्टल निशानेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन

निंगबो (चीन), 10 सितंबर (भाषा) भारतीय निशानेबाजों का आईएसएसएफ विश्व कप (राइफल/पिस्टल) में खराब प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा तथा सम्राट राणा, अमित शर्मा और निशांत रावत पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे।

भारतीय खिलाड़ियों में सम्राट ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। वह 582 अंक बनाकर क्वालीफिकेशन में 10वें स्थान पर रहे।

चीन के हू काई ने प्रारंभिक दौर में 589 अंक हासिल करके शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद उन्होंने 242.3 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। चीन के ही यू चांगजी ने 241.5 अंकों के साथ रजत पदक जीता।

इस तरह चीन के पदकों की संख्या दो स्वर्ण और इतने ही रजत के साथ चार हो गई। दूसरी ओर भारत अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाया है।

पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में भाग ले रहे भारत के अन्य खिलाड़ियों में अमित शर्मा 576 अंक के साथ 28वें, जबकि निशांत रावत 568 अंक के साथ 42वें स्थान पर रहे।

इस बीच भारत की दिव्या सुब्बाराजू ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल के प्रिसिशन राउंड में अच्छा प्रदर्शन किया और वह 291 अंक के साथ 37 निशानेबाजों के बीच सातवें स्थान पर हैं।

इस स्पर्धा में भाग ले रही भारत की अन्य खिलाड़ियों में अभिदन्या पाटिल 288 अंकों के साथ 19वें, जबकि राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता राही सरनोबत 286 अंकों के साथ 26वें स्थान पर हैं।