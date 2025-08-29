हर खिलाड़ी समाज का नायक, राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा: योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, 29 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि हर खिलाड़ी अपने आप में समाज के लिए एक नायक होता है।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर नमन करते हुए कहा, ‘‘हर खिलाड़ी अपने आप में समाज के लिए एक ‘हीरो’ होता है। हर नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से आगे बढ़ना चाहिए, खेल जीवन के अनुशासन को बनाए रखना चाहिए, समन्वय स्थापित करना चाहिए और जीवन में उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए।’’

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के 88 खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि प्रदान की और सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

समारोह में खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश यादव ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंट किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूर्व ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों सहित राष्ट्रीय खेल में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मानित किया और इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनपदों में खेल अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘जब मेजर ध्यानचंद जी की बात आती है तो हर भारतीय के मन में हॉकी की स्टिक की छवि उभर आती है। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाकर उन्होंने भारत की हॉकी को वैश्विक पहचान दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का सबसे प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार किसी नेता को नहीं, बल्कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर समर्पित किया गया।’’

योगी ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के लिए यह इसलिए भी गौरव की बात है क्योंकि यह उनकी (मेजर ध्यानचंद की) जन्मभूमि है। उनकी स्मृति में मेरठ में प्रदेश की पहली ‘स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी’ का नाम मेजर ध्यानचंद जी पर रखा गया है और इस सत्र से वहां पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गया है।’’

मुख्यमंत्री ने विजयंत खंड स्थित मोहम्मद शाहिद हॉकी स्टेडियम में ‘स्पोर्ट्स हॉस्टल’ बनाम ‘स्पोर्ट्स कॉलेज’ का रोमांचक हॉकी मैच भी देखा।

उन्होंने कहा कि हर मंडल में एक खेल महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

योगी ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश ने हॉकी में अनेक दिग्गज दिए हैं। मेजर ध्यानचंद, के. डी. सिंह ‘बाबू’, मोहम्मद शाहिद, रवींद्र पाल, सैयद अली, डॉ. आर. पी. सिंह जैसे अनेक हॉकी खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को मेडल दिलाने वाले ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल भी उत्तर प्रदेश की ही देन हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘खाली दिमाग शैतान का घर होता है। व्यक्ति यदि खेलकूद से जुड़ता है तो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव विकसित होगा।’’

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उपरांत 17 सितंबर से दो अक्टूबर के बीच देशभर में सांसद खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इससे पहले विधायक खेलकूद प्रतियोगिताएं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कराई जाएंगी।

योगी ने कार्यक्रम के दौरान हॉकी स्टिक से गेंद को मारकर राज्यीय हॉकी प्रतियोगिता की भी शुरुआत की।