उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे

बीजिंग, चार सितंबर (एपी) चीन की यात्रा पर आए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन देश के नेता शी चिनफिंग के साथ मुलाकात करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

दोनों नेता कब मिलेंगे, इस बारे में तत्काल कोई विस्तृत जानकारी नहीं है।

किम जोंग उन ने बुधवार को बीजिंग में आयोजित चीनी सैन्य परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित अन्य विदेशी नेताओं के साथ भाग लिया। देश से बाहर किम की यह यात्रा बेहद दुर्लभ है क्योंकि आमतौर पर वह उत्तर कोरिया से बाहर यात्रा नहीं करते हैं।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि दोनों नेता द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श करेंगे।

उन्होंने कहा कि परेड में किम की उपस्थिति और शी चिनफिंग के साथ बातचीत ‘‘काफी महत्वपूर्ण’’ है।

उत्तर कोरिया के नेता मंगलवार को ट्रेन से बीजिंग पहुंचे।