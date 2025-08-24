ट्रंप के लिए एक और मुसीबत, पुतिन के खास दोस्त ने बना लिया अपना एस-400

प्योंगयांग, 24 अगस्त (वेब वार्ता)। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। इस बार कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, परमाणु-संचालित मिसाइल पनडुब्बी, या फिर परमाणु हथियारों से नहीं बल्कि खुद की एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका का टेंशन बढ़ा दिया है।

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा पर बढ़ रहे टेंशन के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया है। दरअसल, कोरिया ने अपना एस-400 यानी अपनी स्वदेशी एयर डिफेंस डेवल्प कर लिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर कोरिया ने दो नई मिसाइल हथियार प्रणाली या फिर कहें कि एयर डिफेंस सिस्टम को डेवल्प किया है। 23 अगस्त को किए गए परीक्षण से पता चला कि दोनों नई मिसाइल हथियार प्रणालियों में बेहतर लड़ाकू क्षमता है। उन्होंने बताया कि किम जोंग उन ने एयर डिफेंस सिस्टम की लॉन्चिंग की निगरानी की।

नई मिसाइलों के परीक्षण के बारे में विस्तार जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने इस डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकारी दी कि इसका ऑपरेशन और रिएक्शन मोड अनोखी और विशेष तकनीक पर आधारित है। हालांकि, ये नहीं बताया कि इसकी परीक्षण कहां की गई। ‘इनकी फायरिंग से यह साबित हुआ कि इन दो प्रकार एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक किसी भी टारगेट को हवा में तबाह करने के लिए सक्षम है।

उत्तर कोरिया ने शनिवार को अपने दो नए एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें तनाशाह किम जोंग उन एक अज्ञात लोकेशन पर मिसाइल परीक्षण की निगरानी करते हुए दिख रहे होते हैं। बीते 19 अगस्त को दक्षिण और उत्तर कोरियाई देशों के सैनिकों के बीच नियंत्रण रेखा पार करने को लेकर झड़प हुआ था।

दोनों देशों के बीच हाल के टेंशन के बीच किम जोंग उन की सेना ने नए एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका टेंशन बढ़ा दी। अमेरिका की इसलिए क्योंकि दक्षिण कोरिया उसका खास दोस्त है, जिसका किम जोंग उन के साथ टेंशन है। इसके आलावा उत्तर कोरिया के पास ऐसे हथियार हैं, जो सीधा अमेरिका पर हमला बोल सकता है।

दोनों देशों के सैनिकों के बीच मंगलवार 19 अगस्त को नियंत्रण रेखा पार करने को लेकर झड़प हुई थी। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरियाई सैनिकों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं थीं।

हालांकि, इन सब टेंशन के बीच उत्तर कोरिया ने किसी अज्ञात जगह से अपने मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की परीक्षण की। यह परीक्षण ना केवल दक्षिण कोरिया बल्कि अमेरिका का भी टेंशन बढ़ा सकता है। ह्वासोंग-19 मिसाइल- इसका परीक्षण अक्टूबर 2024 में किया गया।

इसकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर तक है, जो अमेरिका पर भी आसानी से हमला कर सकता है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी ठोस ईंधन (सॉलिड फ्यूल) तकनीक इसे जल्दी लॉन्च करने में सक्षम बनाती है, जिससे इसका पता लगाना और रोकना मुश्किल हो जाता है।