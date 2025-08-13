ट्रंप और पुतिन की बैठक से पहले बर्लिन की यात्रा करेंगे जेलेंस्की

बर्लिन, 13 अगस्त (एपी) यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इस सप्ताह के आखिर में होने वाली बैठक से पहले बर्लिन आएंगे जहां वह बुधवार को यूरोप एवं अमेरिकी नेताओं के साथ जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की बातचीत में शामिल होंगे।

मर्ज ने बुधवार को कई डिजिटल बैठकें बुलाई हैं ताकि यूरोप और यूक्रेन के नेताओं की आवाज उस शिखर सम्मेलन से पहले सुनी जा सके जिसमें उन्हें दरकिनार कर दिया गया है।

जेलेंस्की पहले यूरोपीय नेताओं से मिलेंगे और लगभग एक घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ एक डिजिटल बैठक की तैयारी करेंगे।

ट्रंप ने कहा है कि वह देखना चाहते हैं कि क्या पुतिन युद्ध को समाप्त करने के लिए गंभीर हैं। यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध का यह चौथा साल है।

ट्रंप ने यूरोप में अपने सहयोगियों को यह कहकर निराश किया है कि यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले कुछ इलाके छोड़ने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रूस को जमीन की अदला-बदली स्वीकार करनी होगी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पुतिन से क्या-क्या देने की उम्मीद की जा सकती है।

यूरोपीय देश और यूक्रेन इस बात को लेकर आशंकित हैं कि पुतिन अनुकूल रियायतें हासिल कर सकते हैं और बिना रियायतों के शांति समझौते की रूपरेखा तय कर सकते हैं।

यूरोपीय देशों को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर पुतिन यूक्रेन में जीत जाते हैं, तो उनकी नजरें यूरोपीय देशों में से किसी एक पर टिक जाएंगी।