ट्रम्प अगले सप्ताह अलास्का में पुतिन से मिलेंगे

वाशिंगटन, 09 अगस्त (वेब वार्ता)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। उन्होंने सोशल मीटिंग पर एक पोस्ट में इस मुलाकात की घोषणा की और कहा कि अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी।

इससे पहले, ट्रंप ने कहा था कि वह यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बहुत जल्द मिलेंगे। यह एक संभावित बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने कई हफ्तों तक इस बात पर निराशा व्यक्त की थी कि लड़ाई को शांत करने के लिए और कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

दुनिया के अन्य हिस्सों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा की घोषणा करने के बाद व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने यह बताने से इनकार कर दिया कि वह पुतिन से कब और कहां मिलेंगे, लेकिन उन्होंने जल्द ही एक स्थान की घोषणा करने की योजना बनाई है।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रूसी नेता के साथ उनकी मुलाकात यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ किसी भी बैठक से पहले हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि हम रूस के साथ बैठक करने जा रहे हैं, शुरुआत रूस से करेंगे। और हम एक स्थान की घोषणा करेंगे। मुझे लगता है कि वह स्थान बहुत लोकप्रिय होगा।

उन्होंने आगे कहा कि यह पहले हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से लोगों को सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। वरना मैं इसे और जल्दी कर लेता। वह भी ऐसा ही करेंगे। वह जल्द से जल्द मिलना चाहेंगे। मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन हम इसकी घोषणा बहुत जल्द करेंगे।