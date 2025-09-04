लोकतेज WhatsApp channel
क्रिकेट

अमित मिश्रा ने क्रिकेट के हर प्रारूप से विदा ली

नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) भारत के अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने बृहस्पतिवार को क्रिकेट के हर प्रारूप को अलविदा कर दिया जिससे उनके दो दशक से अधिक के कैरियर पर विराम लग गया ।

भारत के लिये आखिरी बार 2017 में खेलने वाले 42 वर्ष के मिश्रा 2024 तक आईपीएल खेले हैं ।

उन्होंने पीटीआई से कहा ,‘‘ मैने क्रिकेट से संन्यास का फैसला ले लिया है ।’मिश्रा ने एक बयान में कहा कि उन्होंने बार बार लगने वाली चोटों और युवा पीढी को मौका देने के लिये यह फैसला लिया है ।

उन्होंने भारत के लिये 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 मैच खेले हैं । उन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ 2008 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था । वहीं भारत के लिये पहला वनडे 2003 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था ।

हरभजन सिंह और अनिल कुंबले की टीम में जगह पक्की होने के कारण उन्हें टेस्ट पदार्पण के लिये इंतजार करना पड़ा । उन्होंने पहली पारी में पांच विकेट लिये लेकिन एक ही बार यह कारनामा कर पाये ।

मिश्रा ने कहा ,‘‘ क्रिकेट में मेरे जीवन के 25 साल ( प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण 2000) यादगार रहे। मैं बीसीसीआई, प्रशासन, हरियाणा क्रिकेट संघ , सहयोगी स्टाफ , अपने साथी खिलाड़ियों और परिवार के सदस्यों का शुक्रगुजार हूं ।’’

उन्होंने एक बयान में कहा ,‘‘ मैं प्रशंसकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके प्यार और सहयोग ने मेरे सफर को और यादगार बनाया । क्रिकेट ने मुझे असंख्य यादें और अनमोल सीख दी है । मैदान पर बिताये गए हर पल को मैं हमेशा याद रखूंगा।’’

उनका आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच 2024 आईपीएल में लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ था । वह आईपीएल में तीन हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं ।

मिश्रा ने कोचिंग और कमेंट्री के जरिये खेल से जुड़े रहने की इच्छा जताई है ।

