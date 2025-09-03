श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का आईपीओ 10 सितंबर को खुलेगा

नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) आभूषण कंपनी श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लि. ने अपने 401 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 155 से 165 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है।

कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि आईपीओ 10 सितंबर को खुलकर 12 सिंतबर को बंद होगा। यह 2.43 करोड़ नए शेयरों का निर्गम है, जिसमें कोई बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल नहीं है।

नए शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और सामान्य कंपनी कामकाज के लिए किया जाएगा।