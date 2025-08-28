सूरत : चैंबर में आयोजित सत्र: "गाय का घी – स्वास्थ्य के लिए लाभदायक

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा समृद्धि, नानपुरा, सूरत में "गाय का घी – स्वास्थ्य के लिए लाभदायक" विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर गौ विश्व विद्यापीठ के प्रोवोस्ट हितेश जानी ने भारतीय गाय, स्वास्थ्य और अध्यात्म पर विस्तृत जानकारी दी।

प्रो. जानी ने कहा कि गाय का घी मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और आयुर्वेद के अनुसार अनेक रोगों से बचाता है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय गाय केवल दूध या घी का ही स्रोत नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, पर्यावरणीय और आध्यात्मिक मूल्यों का भी केंद्र है। गौ उत्पादों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और समाज में स्वस्थ जीवन शैली स्थापित की जा सकती है।

सत्र की शुरुआत चैंबर की आयुष समिति की अध्यक्ष डॉ. मंशाली के स्वागत भाषण से हुई। सह-अध्यक्ष डॉ. निपेश पटेल ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और संचालन किया। डॉ. पारुल पटेल ने वक्ताओं का परिचय कराया, जबकि डॉ. जूटा छत्रपति ने धन्यवाद ज्ञापन कर सत्र का समापन किया।

इस अवसर पर उपस्थित उद्यमियों और चैंबर सदस्यों ने वक्ता के विचारों को रुचिपूर्वक सुना और प्रश्नोत्तर सत्र में सक्रिय भागीदारी की।