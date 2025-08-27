गणेश चतुर्थी पर आज स्टॉक मार्केट में छुट्टी, कमोडिटी मार्केट में इवनिंग सेशन में होगा कारोबार

नई दिल्ली, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। गणेश चतुर्थी के मौके पर घरेलू शेयर बाजार में आज छुट्टी है। आज स्टॉक मार्केट में कोई कारोबार नहीं होगा। वहीं कमोडिटी मार्केट में आज मॉर्निंग सेशन में गणेश चतुर्थी की छुट्टी रहेगी, लेकिन इवनिंग सेशन में कमोडिटी मार्केट में सामान्य कारोबार होता रहेगा।

कमोडिटी मार्केट में शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे तक कमोडिटी ट्रेडिंग होती रहेगी। इस दौरान तमाम कमोडिटीज में सामान्य दिनों की तरह ट्रेडिंग होगी।

स्टॉक मार्केट में कल 28 अगस्त से सामान्य कारोबार शुरू होगा। इसी तरह कमोडिटी मार्केट में भी कल से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन में कारोबार की शुरुआत हो जाएगी। 28 अगस्त यानी कल ही बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और मिडकैप निफ्टी जैसे एनएसई के डेरिवेटिव्स कांट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी होगी। इसके साथ ही स्टॉक्स के भी मंथली डेरिवेटिव्स कांट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी कल ही होगी।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार आज इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, इक्विटी सेगमेंट, एसएलबी सेगमेंट, करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स (ईजीआर) और एनडीएस-आरएसटी सेगमेंट में कोई कारोबार नहीं होगा।‌ यानी इन सभी सेगमेंट्स के लिए आज ट्रेडिंग हॉलीडे है।

इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी आज इक्विटी डेरिवेटिव, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, नेगोशिएटेड ट्रेड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बौरोइंग स्कीम्स, न्यू डेट सेगमेंट्स, म्युचुअल फंड्स, करंसी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स समित सभी सेगमेंट में छुट्टी है।

स्टॉक एक्सचेंज की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक गणेश चतुर्थी के बाद महात्मा गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर 2 अक्टूबर को भी स्टॉक मार्केट में कारोबार नहीं होगा। अक्टूबर के महीने में 21 तारीख को दिवाली और लक्ष्मी पूजन के मौके पर छुट्टी रहेगी। हालांकि इस दिन एक निश्चित समय के लिए परंपरागत रूप से होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग की जाएगी।

इसके अगले दिन ही 22 अक्टूबर को बली प्रतिपदा की छुट्टी रहेगी। वहीं नवंबर में 5 तारीख को गुरु पूरब की छुट्टी होगी, जबकि 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। इन छुट्टियों के अलावा करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में 5 सितंबर को ईद-ए-मिलाद की भी छुट्टी रहेगी।