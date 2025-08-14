स्टॉक मार्केट में सावलिया फूड की जोरदार एंट्री, पहले दिन ही डबल हुआ आईपीओ निवेशकों का पैसा

नई दिल्ली, 14 अगस्त (वेब वार्ता)। पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री के लिए डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी सावलिया फूड प्रोडक्ट्स के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 120 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे।

आज एनएसई के एमर्ज प्लेटफॉर्म पर 90 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 228 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण कुछ ही देर में कंपनी के शेयर उछल कर 239.40 रुपये के अपर सर्किट लेवल पर पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों का पैसा लगभग डबल हो गया और उनका मुनाफा 99.50 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया है।

सावलिया फूड प्रोडक्ट्स का 34.83 करोड़ रुपये का आईपीओ 7 से 11 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 13 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 26.03 लाख रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 3 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे गए हैं।

आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल नई मशीनरी खरीदने, मौजूदा मशीनरी को अपग्रेड करने और ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने में किया जाएगा। इसके अलावा, इस फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों, पुराने कर्ज को चुकाने , वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

सावलिया फूड प्रोडक्ट्स ने साल 2014 में कारोबार शुरू किया था। कंपनी के पास 1,500 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की कुल आय का 66 प्रतिशत हिस्सा पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री को डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल की सप्लाई करने से आया। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कप नूडल्स, रेडी-टू-ईट नूडल्स, पास्ता और सूप जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए कच्चे माल के रूप में होता है। कंपनी अपने उत्पादों का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करती है।