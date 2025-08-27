लोकतेज WhatsApp channel
ट्रंप युद्ध मध्यस्ता के दावे पर बरकरार, टैरिफ पर कायम रहने के बीच पीएम मोदी को बताया ‘शानदार इंसान’

लेकिन, भारत पर लगाए टैरिफ पर कोई ढील नहीं देने का संकेत दिया

On
न्यूयॉर्क, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शानदार व्यक्ति कहा है, लेकिन, भारत पर लगाए टैरिफ पर कोई ढील नहीं देने का संकेत दिया है। ट्रंप ने फिर से भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में अपनी भूमिका की बात दोहराई है।

ट्रंप ने मंगलवार को कहा, “वह यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन, फिलहाल वह इसका रूस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे।”

इसी तर्क के तहत, होमलैंड सुरक्षा विभाग ने सोमवार को एक मसौदा अधिसूचना जारी की कि वह बुधवार को रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा रहा है। यह पहले घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयों जैसी कुछ वस्तुओं को छूट दी जाएगी।

ट्रंप ने कहा, “यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का उनका अभियान विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन यह एक आर्थिक युद्ध हो सकता है, जो सभी के लिए बहुत बुरा होगा, जिसमें रूस भी शामिल है। मैं अभी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझे ऐसा करना पड़ा, तो यह बहुत गंभीर बात होगी।”

उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से बातचीत के लिए अलग-अलग समय सीमाएं तय की हैं, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

पुतिन के साथ अगस्त में हुई उनकी शिखर वार्ता के बाद घोषित की गई समय सीमा गुरुवार को समाप्त हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने पिछले शुक्रवार को इसे बढ़ाकर 5 सितंबर कर दिया।

ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया।

ट्रंप ने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की को बातचीत के लिए सहमत कराने में समस्या आ रही है। एक सहमत होता है, तो दूसरा नहीं। मुझे दोनों को एक ही समय पर सहमत कराना होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “जेलेंस्की भी निर्दोष नहीं हैं। वहीं, पुतिन के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं।”

वहीं, ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा पहलगाम में किए गए आतंकवादी हमले से उपजे संघर्ष को रोकने में मेरी भूमिका रही। उन्होंने परमाणु युद्ध को रोकने का दावा किया।

ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ बातचीत से जुड़े सवाल पर कहा, “वह एक शानदार इंसान हैं।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम के समय पीएम मोदी से बात करते हुए मैंने कहा था कि मैं कोई व्यापार समझौता नहीं करना चाहता। आप परमाणु युद्ध में उलझ जाओगे। हम आप पर बहुत ऊंचे टैरिफ लगा देंगे।

भविष्य में भारत-पाकिस्तान युद्ध की संभावना जताते हुए ट्रंप ने कहा कि हो सकता है कि यह फिर से शुरू हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे रोक दूंगा।

वहीं, भारत ने इस बात से इनकार किया है कि ट्रंप ने युद्धविराम में मध्यस्थता की थी।

 

