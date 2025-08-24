न दिल्ली, न मुंबई, न हैदराबाद, ये बेंगलुरु शहर बना भारत का सबसे हॉट इंवेस्टमेंट हब

बेंगलुरु, 24 अगस्त (वेब वार्ता)। बेंगलुरु को टॉप 15 ग्लोबल शहरों की सूची में चौथा स्थान मिला है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई भी शामिल हैं।

हालांकि, बेंगलुरु एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि यह शहर निवेशकों को तेजी से और उच्च रिटर्न देता है। आईटी हब बेंगलुरु ने प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के क्यू-2 2025 में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद जैसे अन्य प्रमुख भारतीय मेट्रो शहरों को पीछे छोड़ दिया है।

यह इंडेक्स लंदन स्थित रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक ने जारी किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु भारत में सबसे हॉट इंवेस्टमेंट हब के रूप में उभर रही है।

आंकड़ों के अनुसार, बेंगलुरु में प्राइम रियल एस्टेट की कीमतें सालाना 10.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी हैं, जो भारतीय शहरों में सबसे अधिक है। इसके बाद मुंबई (8.7 प्रतिशत) और दिल्ली (3.9 प्रतिशत) का स्थान है, जो क्रमशः 6वें और 15वें स्थान पर हैं। बेंगलुरु की तेजी से बढ़ती कीमतों का मुख्य कारण इसका मजबूत आईटी सेक्टर है, जो देश में सबसे अधिक वेतन वाली टेक नौकरियां प्रदान करता है, जिससे शहर में प्रीमियम प्रॉपर्टीज की मांग बढ़ती है।

रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु, जिसे ‘भारत का सिलिकॉन वैली’ कहा जाता है, कई भारतीय और वैश्विक टेक कंपनियों और कई टेक स्टार्टअप्स का घर है। इस मजबूत टेक इकोसिस्टम के कारण बड़ी संख्या में पेशेवर यहां आते हैं, जिससे शहर में प्रीमियम घर खरीदने और किराए पर लेने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।