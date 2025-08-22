रेखा गुप्ता ने हमले के बाद पहली बार गांधीनगर में कार्यक्रम में हिस्सा लिया

नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले दिनों खुद पर हुए हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से शुक्रवार को गांधी नगर में एक कार्यक्रम में शिरकत की।

गुप्ता ने गांधी नगर थोक बाजार द्वारा आयोजित ‘ओपन मार्केट गॉरमेंट शो-वस्त्रिका’ के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया।

उन्होंने स्थानीय विधायक अरविंदर सिंह लवली को यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘वह दिल्ली सरकार में शीर्ष पदों पर रहे हैं, लेकिन बिना किसी छिपे एजेंडे के, सिर्फ विकास के लिए भाजपा में शामिल हुए। वह गांधी नगर के मुख्यमंत्री जैसे हैं। उन्होंने दिल्ली के विकास की शपथ ली है। लवली यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।’’

मुख्यमंत्री ने लवली और पूर्वी दिल्ली के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​से क्षेत्र के विकास के लिए बजट का प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं आज बजट स्वीकृत कर रही हूं। आप बस बजट अनुमानों के साथ एक फ़ाइल तैयार कर लीजिए।’’

गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार सभी डीटीसी बसों के लिए रूट मैपिंग शुरू कर रही है और इसकी शुरुआत यमुना पार से होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हम मार्गों को ठीक कर देंगे। हर इलाके में पर्याप्त बसें चलेंगी।’’

रेखा गुप्ता पर बुधवार को सिविल लाइंस स्थित उनके आवास पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ था।