सी.पी. राधाकृष्णन ने उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर किया

नई दिल्ली, 20 अगस्त (वेब वार्ता)। उप राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दायर किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और राजग सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता तथा अन्य केन्द्रीय मंत्री भी मौजूद थे।

श्री राधाकृष्णन ने सुबह राज्यसभा सचिवालय जाकर निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा के महासचिव पी.सी मोदी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दायर किया। प्रधानमंत्री ने मुख्य प्रस्तावक के रूप में नामांकन का पहला सेट दिया।

नामांकन पत्र दायर करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नरेन्द्र मोदी ने श्री राधाकृष्णन से हाथ मिलाया और उन्हें चुनाव में जीत की शुभकमानाएं दी। नामांकन पत्र दायर करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है और चुनाव 09 सितम्बर को होना है, और उसी दिन शाम को मतगणना होगी। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में उच्चतम न्यायालय के वकील बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है।