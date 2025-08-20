टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीकी यात्री वाहन बाजार में फिर से किया प्रवेश

नई दिल्ली, 20 अगस्त (वेब वार्ता)। टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीकी यात्री वाहन बाजार में फिर से उतरने की बुधवार को घोषणा की। टाटा मोटर्स की अनुषंगी कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) ने देश में चार मॉडल हैरियर, कर्व, पंच और टियागो पेश किए हैं।

मुंबई की वाहन विनिर्माता कंपनी ने बयान में कहा कि यह रणनीतिक पुनःप्रवेश दक्षिण अफ्रीका के अग्रणी मोटर वाहन समूह मोटस होल्डिंग्स के साथ मजबूत गठबंधन पर आधारित है।

टीएमपीवी के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, ‘‘दक्षिण अफ्रीका में हमारी वापसी टाटा मोटर्स की वैश्विक यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि है।'' उन्होंने कहा कि मोटस को पसंदीदा साझेदार के रूप में देखते हुए कंपनी को एक बेहतर स्वामित्व अनुभव प्रदान करने का विश्वास है, जो दक्षिण अफ्रीकी उपभोक्ताओं के साथ मेल खाता है। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान देता है।

टीएमपीवी 40 डीलरशिप के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से काम करेगा जिसे 2026 तक 60 पहुंचाने की योजना है। इससे समूचे दक्षिण अफ्रीका में व्यापक पहुंच एवं मजबूत ग्राहक अनुभव सुनिश्चित होगा।