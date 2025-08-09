लोकतेज WhatsApp channel
कारोबार

टेस्ला दिल्ली में 11 अगस्त को खोलेगी शोरूम

टेस्ला दिल्ली में 11 अगस्त को खोलेगी शोरूम

नई दिल्ली, 09 अगस्त (वेब वार्ता)। एलन मस्क के नेतृत्व वाली इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने 11 अगस्त को दिल्ली में शोरूम खोलने का ऐलान किया है। पिछले महीने कंपनी ने मुंबई के बीकेसी में भारत में अपना पहला शोरूम खोला था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर टेस्ला इंडिया ने पोस्ट में कहा, "दिल्ली आ रहे हैं कृपया जुड़े रहे।" नया टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर राष्ट्रीय राजधानी में एयरोसिटी के अपस्केल वर्ल्डमार्क 3 कॉम्प्लेक्स में खुलेगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्राहकों की सेवाएं देगा।

बीते महीने अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में देश मंन अपना पहला शोरूम खोला था और अपनी इलेक्ट्रिक मिडसाइज एसयूवी, टेस्ला मॉडल वाई को लगभग 60 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। टेस्ला मॉडल वाई की डिलीवरी इस साल की तीसरी तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है।

मुंबई में हुए इस हाई-प्रोफाइल लॉन्च में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए, जिन्होंने राज्य में टेस्ला के प्रवेश की प्रशंसा की और कंपनी को वहां अनुसंधान एवं विकास और मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।

टेस्ला मॉडल वाई दो संस्करणों में उपलब्ध है: पहला वर्जन स्टैंडर्ड रियर-व्हील ड्राइव है जिसमें 60 केडब्ल्यूएच की बैटरी दी गई है जिसकी प्रमाणित रेंज 500 किलोमीटर है, और दूसरा वर्जन लंबी दूरी का रियर-व्हील ड्राइव है, जिसमें 75 केडब्ल्यूएच की बैटरी दी गई है। इसे एक बार चार्ज करने पर 622 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकती है।

कंपनी ने कहा है कि मुंबई, पुणे, दिल्ली और गुरुग्राम के खरीदारों को डिलीवरी में प्राथमिकता दी जाएगी, जहां वाहनों को फ्लैट-बेड ट्रकों पर सीधे ग्राहकों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। कंपनी ने अपनी वेबसाइट को भी अपडेट किया है जिससे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहन पंजीकरण की सुविधा मिल सके, जिससे शुरुआती लॉन्च शहरों से आगे भी पहुंच का विस्तार हो सके।

टेस्ला ने अपने पूर्ण सेल्फ-ड्राइविंग (एफएसडी) फीचर को 6 लाख रुपए में एक वैकल्पिक अतिरिक्त के रूप में सूचीबद्ध किया है, लेकिन भारत में यह एडवांस टेक्नोलॉजी बाद में उपलब्ध कराई जाएगी।

