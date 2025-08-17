एशिया कप के लिए कैफ की पसंदीदा टीम में शुभमन और जितेश भी शामिल

मुंबई, 17 अगस्त (वेब वार्ता)। अगले माह होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अभी भारतीय टीम की घोषणा होनी है। वहीं इसी बीच पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एशिया कप के लिए अपनी पसंदीदा टीम का चयन किया है।

कैफ के संभवित 15 खिलाड़ियों में शुभमन गिल के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी शामिल किया है पर हैरानी की बता है कि यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं दी है।

एशिया कप 9 से 28 सितंबर के बीच यूएई में टी20 प्रारुप में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए कैफ ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सलामी बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया है।

वहीं शुभमन को बैकअप के रूप में रखा है। कैफ ने कहा, “शुभमन और यशस्वी में से केवल एक ही बैकअप के तौर पर जगह बना सकता था। मेरा मानना रहा है कि इंग्लैंड दौरे पर कप्तान के रूप में शुभमन की सफलता को देखते हुए टीम में उनकी जगह बनती थी।

आईपीएल में भी उन्होंने काफी रन बनाए। अंतिम ग्यारह में भले ही उन्हें जगह नहीं मिले पर उनका उनका नाम बैकअप ओपनर के रूप में रखा गया है।”

वहीं बैकअप विकेटकीपर के लिए कैफ ने यवुा जितेश को अवसर दिया है। आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की ओर से खेलते हुए जितेश ने अच्छा प्रदर्शन किया था। कैफ ने कहा, “अगर मैं बैकअप ओपनर की बात करूं, तो गिल और जायसवाल के बीच कड़ी टक्कर थ पर केवल एक को ही रखा जा सकता थेा।

वहीं एक बैकअप विकेटकीपर के तौर पर जितेश मुझे सही लगे।” कैफ ने आगे कहा, “जितेश ने पिछले कुछ समय में अच्छा प्रदर्शन किया है। वह इस बार आरसीबी को फाइनल तक ले गए। एशिया कप में सैमसन मुख्य विकेटकीपर रहेंगे जबकि बैकअप की जिम्मेदारी जितेश के पास रहेगी।” कैफ ने अपनी टीम में युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भी जगह दी है।

कैफ की एशिया कप की पसंदीदा टीम : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, जितेश शर्मा।