वडोदरा : राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में गुजरात को कांस्य पदक

वडोदरा की 12 वर्षीय स्मृति सिंह का ब्रेस्टस्ट्रोक प्रदर्शन बना टीम की सफलता की कुंजी

बेंगलुरु में आयोजित 41वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप में गुजरात ने 4×50 मीटर मेडले रिले में कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया। वडोदरा की युवा तैराक स्मृति सिंह के बेहतरीन ब्रेस्टस्ट्रोक प्रदर्शन ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई।

यह प्रतियोगिता 4 से 5 अगस्त 2025 तक बसवनगुडी एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई, जिसमें देशभर के 22 राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। महज 12 वर्ष की स्मृति, वडोदरा के समा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोच विवेक सिंह बोरलिया और कृष्णा पांड्या के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

गुजरात की रिले टीम ने 2:20.14 का समय निकालकर राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि हासिल की, जो राज्य के तैराकी इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ती है।

